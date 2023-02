5 loại trà được khoa học chứng minh giúp kéo dài tuổi thọ

Tin liên quan Không nên uống trà khi ăn những thứ này

Để kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa tim mạch, ung thư và một số bệnh khác, mọi người có thể lựa chọn các loại trà sau:

Trà ô long

Trà ô long là một trong những loại trà được biết đến nhiều nhất. Loại trà này giàu EGCG, một chất chống ô xy hóa mạnh có đặc tính chống ung thư. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy trà ô long có thể giúp giảm khoảng 70% nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Trà nghệ

Củ nghệ là nguyên liệu phổ biến của nhiều món ăn. Đây cũng là loại thực vật có tác dụng diệt khuẩn, điều trị một số bệnh dạ dày, phòng ngừa một số loại ung thư và kéo dài tuổi thọ, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ)

Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa và kháng viêm trong nghệ, đặc biệt là chất curcumin. Curcumin được xem là hợp chất tự nhiên có khả năng chống lại ung thư.

Trà xanh

Một nghiên cứu lớn ở Nhật Bản cho thấy những người uống trà xanh từ 2 tách/ngày trở lên có thể giảm 22 đến 33% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Các loại trà xanh, trà matcha dạng bột chứa một lượng lớn chất chống ôxy hóa và kháng viêm rất có lợi cho sức khỏe. Không những vậy, trà matcha còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Trà trắng

Trà trắng dù không phổ biến như các loại trà khác nhưng cũng giàu EGCG và chất chống ô xy khác. Những chất này có tác dụng giúp giảm sự tổn hại tế bào do gốc tự do và chống tăng sinh tế bào ung thư.

Trà đen

Trà đen là loại trà có từ rất lâu, giúp bạn sống lâu hơn nhờ góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ xuất hiện các vấn đề về tim. Các nghiên cứu cho thấy uống trà đen từ 3 tách/ngày trở lên sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Annals of Internal Medicine cho thấy những người uống 3 tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 9 đến 13% so với người không uống.