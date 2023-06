4 lợi ích sức khỏe từ bắp cải

Bắp cải là loại rau ở dạng màu đỏ, xanh lá cây và trắng - là một thành viên cùng họ với bông cải xanh, súp lơ trắng và cải Brussels. Maxine Smith, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Trung tâm Dinh dưỡng Con người của Phòng khám Cleveland, cho rằng rau cải rất tốt cho sức khoẻ nhưng bạn phải chuẩn bị nó đúng cách để thu được tối đa dinh dưỡng.

Smith nói: “Bạn nên tránh các phương pháp nấu và đun sôi lâu vì chúng có thể cướp đi chất dinh dưỡng của thực phẩm. Thay vào đó, hãy áp dụng các phương pháp nấu ăn nhanh hơn, chẳng hạn như xào hoặc cắt nhỏ rau và ăn tươi trong món salad”.

Bắp cải giàu vitamin C

Cam không phải là cách duy nhất để bạn bổ sung vitamin C—bắp cải cũng có thể cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng nếu bạn cần bổ sung thêm vào chế độ ăn uống của mình. Keri Gans, một chuyên gia dinh dưỡng tại New York, cho biết: “Bắp cải có nhiều vitamin C chống ôxy hóa. Đảm bảo cung cấp đủ vitamin C mỗi ngày một cách tự nhiên. Họ cải bắp còn có liên quan đến lợi ích miễn dịch, vì vậy nó giúp các tế bào của chúng ta tấn công những kẻ xâm lược như virus".

Bắp cải chứa nguồn chất xơ tốt

Nếu bạn muốn bổ sung nhiều chất xơ hơn trong chế độ ăn uống của mình, bắp cải có thể giúp ích. Theo USDA, hai chén bắp cải sống chứa gần 5 gam chất xơ. Lượng khuyến nghị hàng ngày là 21 đến 38 gam đối với trẻ lớn hơn, thanh thiếu niên và người lớn.

Gans cho biết: “Bắp cải là nguồn cung cấp chất xơ có thể giúp giảm táo bón, cân bằng lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tiêu hóa”.

Bắp cải giúp cải thiện sức khỏe của xương

Bắp cải có chứa một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với cả sức khỏe của xương và chức năng đông máu khỏe mạnh trong cơ thể: vitamin K. Có khoảng 68 microgam vitamin K chỉ trong một chén bắp cải sống. Để tham khảo, ODS khuyến nghị 120 microgam mỗi ngày cho nam giới trưởng thành và 90 microgam mỗi ngày cho phụ nữ.

Mặc dù tình trạng thiếu vitamin K rất hiếm gặp, nhưng một số người mắc một số bệnh lý nhất định, chẳng hạn như xơ nang, bệnh celiac và viêm loét đại tràng có thể có nhiều nguy cơ bị thiếu vitamin K. Quá ít vitamin có thể dẫn đến giảm sức khỏe của xương, tăng nguy cơ phát triển bệnh loãng xương và trong một số trường hợp hiếm gặp là các vấn đề về chảy máu.

Bắp cải là lựa chọn giá cả phải chăng, ít calo

Nếu bạn đang muốn giảm cân, một điều có thể giúp ích rất nhiều là thay thế thực phẩm giàu calo bằng những thực phẩm không chứa nhiều calo và bắp cải là một lựa chọn tuyệt vời cho điều đó. Gans cho biết: "Bắp cải rất ít calo. Một chén bắp cải nấu chín chỉ có 34 calo, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát cân nặng".

Trong khi nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng có thể đắt tiền hơn, thì bắp cải lại là một loại thực phẩm tương đối rẻ.