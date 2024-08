Theo đó, vào thời điểm trên xe ô tô tải mang BKS 72H-001.29 do tài xế Nguyễn Hữu Tài (SN 1988, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Mang Yang đi thị xã An khê, khi đến đèo Mang Yang đoạn tại km 111+700 quốc lộ 19 (thuộc xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) thì tự lật. Sau khi bị lật, xe ô tô này tiếp tục va chạm với xe ô tô con mang BKS 77C-193.54 do anh Nguyễn Thông (SN 1998, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả, anh Tài bị thương nhẹ, 2 xe ô tô bị hư hỏng.