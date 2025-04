Xảy ra động đất 6,2 richter tại Nhật Bản

Theo USGS, động đất xảy ra lúc 23 giờ 3 phút giờ địa phương, tức 21 giờ 3 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn ở độ sâu 26 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Nhật Bản là một trong những nước dễ xảy ra động đất nhất thế giới với xác suất dự báo có tới 80% khả năng xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8-9 dọc theo rãnh Nankai.

Cách đây vài ngày, nhóm công tác quản lý thảm họa của chính phủ Nhật Bản công bố báo cáo cập nhật, cảnh báo về hậu quả nếu "siêu động đất" xảy ra ở rãnh ngầm Nankai chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương phía nam nước này.

Đây là vùng hút chìm dài khoảng 800 km, chạy từ Shizuoka, phía tây Tokyo, đến cực nam đảo Kyushu. Rãnh Nankai là nơi mảng Á-Âu va chạm với mảng biển Philippines, khiến nó trượt xuống và chìm vào lớp phủ Trái Đất. Vùng hút chìm thường tạo ra những trận động đất mạnh 8-9 độ.

Nếu siêu động đất xảy ra, tổng cộng 764 huyện tại 31 trên 47 tỉnh thành của Nhật sẽ hứng chịu rung chấn ở cấp 6 trên thang địa chấn 7 cấp ở nước này, cũng như sóng thần cao ít nhất 3 mét.

Siêu động đất kèm sóng thần có thể gây thiệt hại lên tới gần 2.000 tỷ USD, khiến 298.000 người chết, trong đó 215.000 người thiệt mạng do sóng thần, 73.000 người chết do sập nhà, 9.000 người chết do hỏa hoạn.