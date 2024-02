Vụ xe khách lao xuống vực tại Đà Nẵng: Bắt tạm giam tài xế

Trước đó, Bộ Công an đã xác định nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn tại cao tốc La Sơn-Túy Loan là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Ngày 1/2, theo thông tin từ Công an huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phương Thanh Tùng, tài xế trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực làm 2 người tử vong, xảy ra trên tuyến La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) ngày 23/1/2024.

Bị can Phương Thanh Tùng làm nghề lái xe (sinh năm 1988, trú xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk).

Cụ thể, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Hòa Vang) đã ra lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Phương Thanh Tùng, kể từ ngày 30/1. Đối tượng đã có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ làm 2 người tử vong (vi phạm vào Điểm d, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự). Bị can bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hòa Vang.

Trước đó, Bộ Công an đã xác định nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn tại cao tốc La Sơn - Túy Loan là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào 0 giờ 30 phút ngày 23/1, tại Km 36+400 đường La Sơn - Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), ô tô khách (loại 45 chỗ ngồi) 47B 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương đã bị tai nạn, lao xuống vực sâu. Hậu quả, 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Xe khách do tài xế Phương Thanh Tùng điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.