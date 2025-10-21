Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Volkswagen Golf chính thức ra mắt tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Volkswagen Golf - đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc tròn 50 năm kể từ khi mẫu xe này lần đầu ra mắt toàn cầu. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng, không chỉ đối với Volkswagen mà còn là dấu ấn quan trọng với thị trường ô tô trong nước.

Trước thềm ra mắt chính thức vào cuối tháng 10, Golf đã có mặt tại trường đua để hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho màn “chào sân” ấn tượng do Volkswagen Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt, mẫu hot hatch danh tiếng này hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ.

glo-volkswagen-golf-2.jpg

Tất cả 6 phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam đều được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg (Đức) - cái nôi lịch sử và cũng là “trái tim” của Volkswagen. Đây là một trong những nhà máy ô tô lớn nhất thế giới, nơi khai sinh và phát triển Golf suốt hơn nửa thế kỷ qua. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, Wolfsburg đã xuất xưởng hơn 48 triệu xe, trong đó hơn 20 triệu chiếc là Golf - góp phần đưa Golf trở thành mẫu hatchback bán chạy nhất thế giới với doanh số cộng dồn vượt 37 triệu xe toàn cầu.

glo-volkswagen-golf-1.jpg

Ra mắt lần đầu vào năm 1974, Volkswagen Golf được biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp giữa thiết kế gọn gàng, vận hành xuất sắc và công nghệ tiên tiến. Trải qua 8 thế hệ, Golf luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc “hot hatch”, đại diện cho tinh thần lái xe đậm chất Đức - mạnh mẽ, chính xác và đầy cảm xúc.

glo-volkswagen-golf-4.jpg

Ở thế hệ mới, Golf tiếp tục phát huy DNA thể thao đặc trưng với khả năng vận hành linh hoạt, mang lại trải nghiệm lái khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, hai biến thể hiệu suất cao Golf GTI và Golf R mới đây còn được tạp chí MotorTrend (Mỹ) vinh danh là “Xe của năm 2026” (2026 MotorTrend’s Car of the Year) - một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

glo-volkswagen-golf-5.jpg

Sự xuất hiện của Volkswagen Golf tại Việt Nam không chỉ là màn ra mắt mang tính biểu tượng, mà còn mở đầu cho chiến lược tái định vị thương hiệu Volkswagen tại thị trường nội địa - hướng đến hình ảnh năng động, hiện đại và đậm chất châu Âu.

glo-volkswagen-golf-6.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

null