Volkswagen Golf chính thức ra mắt tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm

(GLO)- Volkswagen Golf - đã chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc tròn 50 năm kể từ khi mẫu xe này lần đầu ra mắt toàn cầu. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng, không chỉ đối với Volkswagen mà còn là dấu ấn quan trọng với thị trường ô tô trong nước.

Trước thềm ra mắt chính thức vào cuối tháng 10, Golf đã có mặt tại trường đua để hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho màn “chào sân” ấn tượng do Volkswagen Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt, mẫu hot hatch danh tiếng này hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ.

Tất cả 6 phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam đều được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg (Đức) - cái nôi lịch sử và cũng là “trái tim” của Volkswagen. Đây là một trong những nhà máy ô tô lớn nhất thế giới, nơi khai sinh và phát triển Golf suốt hơn nửa thế kỷ qua. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, Wolfsburg đã xuất xưởng hơn 48 triệu xe, trong đó hơn 20 triệu chiếc là Golf - góp phần đưa Golf trở thành mẫu hatchback bán chạy nhất thế giới với doanh số cộng dồn vượt 37 triệu xe toàn cầu.

Ra mắt lần đầu vào năm 1974, Volkswagen Golf được biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp giữa thiết kế gọn gàng, vận hành xuất sắc và công nghệ tiên tiến. Trải qua 8 thế hệ, Golf luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong phân khúc “hot hatch”, đại diện cho tinh thần lái xe đậm chất Đức - mạnh mẽ, chính xác và đầy cảm xúc.

Ở thế hệ mới, Golf tiếp tục phát huy DNA thể thao đặc trưng với khả năng vận hành linh hoạt, mang lại trải nghiệm lái khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, hai biến thể hiệu suất cao Golf GTI và Golf R mới đây còn được tạp chí MotorTrend (Mỹ) vinh danh là “Xe của năm 2026” (2026 MotorTrend’s Car of the Year) - một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Sự xuất hiện của Volkswagen Golf tại Việt Nam không chỉ là màn ra mắt mang tính biểu tượng, mà còn mở đầu cho chiến lược tái định vị thương hiệu Volkswagen tại thị trường nội địa - hướng đến hình ảnh năng động, hiện đại và đậm chất châu Âu.