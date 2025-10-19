Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Suzuki Fronx chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 520 triệu đồng, nhiều công nghệ vượt trội

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Suzuki vừa giới thiệu mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới tại Việt Nam - All-new Suzuki Fronx. Xe được phân phối với 3 phiên bản, giá bán khởi điểm từ 520 triệu đồng, đi kèm nhiều công nghệ hiện đại và thiết kế đột phá.

Biểu tượng mới trong phân khúc SUV cỡ nhỏ

glo-suzuki-fronx-1.jpg

Với thông điệp “Dare to Reshape - Vượt Mọi Khuôn Mẫu”, Fronx không đơn thuần là một mẫu SUV cỡ nhỏ, mà còn đại diện cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Suzuki trong chiến lược sản phẩm, hướng đến sự đổi mới, bền vững và tiện nghi.

Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, phát triển trên nền tảng khung gầm Heartect – nổi tiếng về độ cứng vững, khả năng phân tán lực va chạm hiệu quả và tối ưu hóa khả năng cách âm. Mẫu xe này đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, năng động, yêu thích sự linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn cần một chiếc xe có thiết kế cá tính và công nghệ hiện đại.

Thiết kế SUV coupe độc đáo, dẫn đầu phân khúc

glo-suzuki-fronx-4.jpg

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Fronx là thiết kế SUV coupe thể thao – độc nhất trong phân khúc SUV cỡ A+. Xe sở hữu kích thước tổng thể 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, với chiều dài cơ sở 2.520 mm, vượt trội hơn nhiều đối thủ.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt sơn đen góc cạnh, cụm đèn LED hai tầng cùng dải đèn định vị ban ngày sắc sảo. Đuôi xe mang phong cách coupe với mái vuốt cong, tạo dáng vẻ năng động. Bộ mâm hợp kim 16 inch đa chấu tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

glo-suzuki-fronx-2.jpg

Thiết kế tổng thể của xe được phát triển theo triết lý “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Nhỏ – Gọn – Nhẹ – Ngắn – Đẹp), giúp Fronx dễ dàng di chuyển trong đô thị với bán kính quay vòng chỉ 4,8m – tốt nhất phân khúc.

Nội thất tinh tế, tiện nghi vượt mong đợi

Bên trong, khoang cabin mang phong cách hai tông màu đen và đỏ bordeaux, tạo cảm giác sang trọng và đậm chất thể thao. Ghế ngồi kết hợp giữa da và nỉ, nhiều chi tiết được ốp kim loại và da tổng hợp, mang đến cảm giác cao cấp.

glo-suzuki-fronx-8.jpg

Vô lăng tích hợp các nút điều khiển, lẫy chuyển số, cụm đồng hồ dễ quan sát và nhiều tiện nghi nổi bật như: Màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây; hiển thị thông tin trên kính lái (HUD); Camera 360 độ; Sạc điện thoại không dây; Hệ thống âm thanh 6 loa Arkamys.

glo-suzuki-fronx-10.jpg

Động cơ hybrid nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu

Fronx sử dụng động cơ xăng mã K15C thế hệ mới, dung tích 1.5L, kết hợp công nghệ hybrid nhẹ SHVS của Suzuki, sản sinh công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng: chỉ 5,2 lít/100km trên đường hỗn hợp.

glo-suzuki-fronx-6.jpg

An toàn hàng đầu phân khúc với Suzuki Safety Support

Fronx được trang bị gói an toàn tiên tiến Suzuki Safety Support (ADAS) với hàng loạt công nghệ hiện đại: Phanh khẩn cấp tự động (DSBS II); cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LDP & LKA); kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); cảnh báo điểm mù (BSM); cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA); 6 túi khí SRS, hệ thống cân bằng điện tử (ESP); hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC); ưu đãi đặc biệt mừng 30 năm Suzuki tại Việt Nam.

glo-suzuki-fronx-11.jpg

Để tri ân khách hàng, Suzuki Việt Nam dành tặng gói bảo dưỡng miễn phí lên đến 4 năm cho khách hàng mua xe trong tháng 10/2025: 3,5 năm (trị giá 20 triệu đồng) cho phiên bản GLX và 4 năm (trị giá 25 triệu đồng) cho phiên bản GLX Plus.

Fronx được cung cấp với 3 màu đơn sắc và 4 tùy chọn màu hai tông, đáp ứng đa dạng sở thích người dùng.

glo-suzuki-fronx-5.jpg

Với thiết kế SUV coupe khác biệt, công nghệ hiện đại, khả năng vận hành tiết kiệm và hàng loạt trang bị an toàn vượt trội, Suzuki Fronx hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị. Đây không chỉ là một sản phẩm chiến lược của Suzuki tại Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho hành trình đổi mới hướng đến giao thông bền vững trong tương lai.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe SUV đô thị Fronx như sau:

Phiên bản
 Giá niêm yết (triệu đồng)
Fronx GL
 520 (động cơ xăng thuần)
Fronx GLX
 599 (động cơ hybrid)
Fronx GLX Plus
 649 (động cơ hybrid, hệ thống ADAS và nhiều trang bị tiện nghi)
