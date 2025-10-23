Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Với 500 triệu đồng, Geely Coolray là lựa chọn SUV đáng cân nhắc

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Geely Coolray đang tạo nên “hiện tượng” mới trong phân khúc SUV đô thị hạng B nhờ chiến lược giá đột phá chỉ từ 499 triệu đồng, đi kèm ưu đãi kép hấp dẫn: hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (LPTB) và tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ.

Phân khúc cạnh tranh khốc liệt

Thị trường SUV đô thị tại Việt Nam vốn được xem là “chiến trường” sôi động với sự góp mặt của nhiều cái tên lớn như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-3 hay Toyota Yaris Cross. Giữa môi trường đầy cạnh tranh ấy, Geely Coolray nhanh chóng khẳng định vị thế “kẻ thách thức” khi vừa cạnh tranh trực diện trong phân khúc B-SUV, vừa tạo sức ép lên cả nhóm xe hạng dưới.

glo-geely-coolray-1.jpg

Giá tốt, ưu đãi mạnh

Với mức giá 499 triệu đồng cho bản Standard, khách hàng không chỉ được hưởng ưu đãi 50% LPTB (giúp tiết kiệm 24,9 - 37,6 triệu đồng tùy khu vực) mà còn sở hữu một mẫu SUV trong tầm giá của nhiều sedan hoặc hatchback hạng B. Điều này giúp Coolray đặc biệt hấp dẫn với người mua xe lần đầu, muốn sở hữu SUV gầm cao - hiện đại - chi phí thấp.

glo-geely-coolray-2.jpg

Ở các phiên bản cao hơn, Premium (539 triệu đồng) và Flagship (628 triệu đồng), Geely còn tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ cho bản cao cấp nhất, củng cố lợi thế vượt trội về giá trị đầu tư.

Trang bị “ngang ngửa” SUV hạng C

Dù có giá cạnh tranh, Coolray không hề “cắt giảm” trang bị. Xe sử dụng động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm, vượt trội trong phân khúc B-SUV và tiệm cận SUV hạng C. Hộp số ly hợp kép 7 cấp giúp xe vận hành mượt mà, tăng tốc ấn tượng và linh hoạt trong đô thị.

glo-geely-coolray-3.jpg

Tràn ngập công nghệ và phong cách trẻ trung

Khoang nội thất của Coolray gây ấn tượng với cụm màn hình kép liền mạch, gồm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối thông minh. Xe được trang bị ADAS, Camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và nhiều tính năng an toàn tiên tiến khác. Thiết kế thể thao, năng động, phù hợp với khách hàng trẻ ưa thích phong cách hiện đại.

glo-geely-coolray-4.jpg

Mạng lưới dịch vụ mở rộng toàn quốc

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Geely Việt Nam đang đẩy mạnh hiện diện thương hiệu với 6 showroom mới khai trương trong tháng 10, nâng tổng số lên 34 điểm trên toàn quốc. Song song, Tasco Auto - đối tác phân phối - cũng đã mở rộng mạng lưới vượt 150 điểm, giúp khách hàng sở hữu Coolray thuận tiện hơn trong bảo hành, bảo dưỡng và trải nghiệm dịch vụ.

glo-geely-coolray-5.jpg
