Tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ trương sáp nhập

(GLO)- Sáng 3-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn; sáp nhập các xã, phường.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn làm việc về công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên đối với chủ trương sáp nhập và một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính gồm: 6 phường, 5 xã với 60 thôn, làng, tổ dân phố. Đảng bộ thị xã An Khê hiện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với 2.814 đảng viên. Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thị ủy và Ban Dân vận Thị ủy.

Đối với bộ máy tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc khối UBND thị xã, HĐND thị xã đã tổ chức kỳ họp để xem xét quyết định thành lập 4 phòng trên cơ sở tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng liên quan. Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có 9 phòng (giảm 2 phòng). Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, tình hình hoạt động tại Cụm công nghiệp An Khê, đồng thời đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống đập dâng nước sông Ba đoạn qua thị xã An Khê.

Cùng với đó, địa phương cũng đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư dự án Cụm công nghiệp An Khê, đồng thời đề xuất dừng và không dừng đối với các công trình, dự án khởi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: An Khê là một trong 3 địa phương về đích sớm chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, địa phương cũng cần kiểm tra, rà soát và đánh giá chất lượng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức thị xã trước chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, cán bộ, công chức không nên hoang mang, dao động mà lơ là công việc. Ban Thường vụ Thị ủy An Khê cần quán triệt, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức đồng thuận với chủ trương chung.

Đối với ý kiến đề xuất của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành quan tâm giải quyết, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá các dự án từ nguồn đầu tư công và ngoài ngân sách; khảo sát, rà soát, cập nhật các mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường nhằm phục vụ thi công Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku; định hướng mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm để đón đầu phát triển sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung kiểm tra tiến độ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, xã Tú An. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án mở rộng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày; đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Đồn Tú Thủy năm 1947 và kiểm tra tiến độ công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy, xã Tú An.