Tuyên truyền An toàn giao thông cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

(GLO)- Ngày 11-3, Trung tâm học tập cộng đồng phường Hội Thương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) tổ chức sinh hoạt dưới cờ về An toàn giao thông (ATGT) năm học 2023 -2024.

Theo đó, gần 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã được cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: Đi bộ an toàn, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông... và hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Bằng sự linh hoạt, khéo léo lồng ghép nội dung về an toàn giao thông với các hoạt cảnh, tình huống thực tế, các câu hỏi đố vui, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh trong toàn trường.

Qua chương trình đã cung cấp cho các em học sinh được những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 252 mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam tặng các em học sinh khối lớp 1 tại trường.