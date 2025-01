Từ ngày 19-1, TikTok bị cấm ở Mỹ

(GLO)- Tòa án Tối cao Mỹ ngày 17-1 đã quyết định giữ nguyên đạo luật cấm TikTok ở Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Theo đó, Tòa án Tối cao Mỹ hôm 17-1 với 9 thẩm phán đều nhất trí thông qua đạo luật cấm TikTok ở Mỹ kể ngày 19-1-2025. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Biden ký vào tháng 4-2024 là không vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận. Phán quyết cũng đồng tình với quan điểm của Quốc hội rằng công ty mẹ ByDance cần thoái vốn khỏi TikTok do các quan ngại về an ninh quốc gia.

Ảnh minh họa

Như vậy, với phán quyết này, hơn 170 triệu người sử dụng TikTok ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 19-1.

Về mặt lý thuyết, những người dùng đã tải xuống TikTok vẫn có thể sử dụng ứng dụng nhưng các công ty Mỹ bị cấm cung cấp các dịch vụ để cho phép phân phối, bảo trì hoặc cập nhật ứng dụng này.

Theo Hiến pháp nước Mỹ, Tổng thống không có quyền thay đổi hoặc làm trái phán quyết của Tòa án Tối cao. Do đó, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ không thể đảo ngược phán quyết của Tòa án Tối cao, thay vào đó, ông chỉ có thể quyết định cách thức thực hiện lệnh cấm hoặc gia hạn thêm thời gian lệnh cấm có hiệu lực.