Trung Quốc, Mỹ tăng thu mua rau quả Việt Nam

Dự báo, ngành rau quả có thể lập kỷ lục mới với mốc 7 tỷ USD trong năm nay.

Nhu cầu rau quả ở các thị trường rất lớn

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T Group - cho biết, xuất khẩu trái cây của công ty đang tăng trưởng khá ấn tượng do thị trường tiêu thụ liên tục được mở rộng. Từ đầu năm đến nay, nhiều loại trái cây của công ty được thâm nhập vào các thị trường mới như Úc, New Zealand, Trung Đông… Đặc biệt, hiện Vina T&T đã đưa được trái sầu riêng cấp đông vào thị trường Mỹ và xuất khẩu vải thiều sang Thái Lan.

“Đây là thử nghiệm mới của doanh nghiệp trong năm nay. Điều này giúp công ty luôn đầy ắp đơn hàng. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu của công ty tăng đến hai con số so với cùng kỳ năm ngoái”, ông Tùng nói.

Ông Tùng đánh giá, nhu cầu về rau quả ở các thị trường hiện rất lớn. Sản phẩm của Việt Nam nếu thâm nhập vào được, đảm bảo sự ổn định về chất lượng sẽ có chỗ đứng. Điển hình như mặt hàng sầu riêng xuất sang Trung Quốc, đơn hàng của công ty tăng đột biến, với dự kiến xuất khẩu 2.500 tấn sầu riêng tươi trong năm nay.

“Một con số chúng tôi không nghĩ có thể đạt được chỉ sau ít năm khai thác mặt hàng này”, lãnh đạo Vina T&T Group chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Hoàng Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit - cho biết, trong gần hai tháng trở lại đây, dù cước vận chuyển tăng đột biến gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp. Song các doanh nghiệp nông sản vẫn cố gắng xuất hàng đúng theo các hợp đồng đã ký do các nước đang tăng thu mua rau quả từ Việt Nam.

Là doanh nghiệp lớn xuất khẩu thanh long, theo ông Phát, do ảnh hưởng của El Nino, sản lượng loại trái cây này toàn cầu giảm sút, tạo cơ hội cho thanh long Việt Nam thâm nhập các thị trường mới ở châu Âu, Bắc Mỹ.

Trong nửa đầu năm nay, thanh long Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Anh, Đức tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Ấn Độ, Úc cũng tăng mạnh thu mua thanh long Việt.

“Năm nay, giá thanh long trong nước tăng cao, như thanh long ruột trắng mua tại vườn với giá 20.000-25.000 đồng/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh long ruột đỏ, giá thu mua lên tới 40.000 đồng/kg. Đây là mức giá hiếm gặp. Để có nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, doanh nghiệp hợp tác với bà con nông dân tại Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang... ”, ông Phát cho hay.

Dự báo cán mốc 7-7,5 tỷ USD

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), xuất khẩu rau quả trong tháng 6 ước đạt gần 780 triệu USD. Tính chung nửa đầu năm, xuất khẩu rau quả tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sầu riêng, thanh long, chuối... đều tăng mạnh.

Như mặt hàng sầu riêng, chỉ trong vòng 2 tháng (tháng 5, 6) đã mang về 1,05 tỷ USD. Điều này giúp kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong nửa đầu năm đạt 1,5 tỷ USD.

Cùng với đó, hiện các thị trường chủ yếu của rau quả Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, ước đạt khoảng 2,2 tỷ USD (tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái). Đứng thứ hai là thị trường là Hàn Quốc ước đạt 180 triệu USD, tăng 57,9%. Tiếp theo là Mỹ với trị giá xuất khẩu đạt gần 150 triệu USD, tăng 32,4%.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, vụ thu hoạch sầu riêng chính ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ bắt đầu vào tháng 9, 10, dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu rau quả trong thời gian tới.

Năm ngoái, đây là giai đoạn xuất khẩu sầu riêng cao kỷ lục của Việt Nam do Thái Lan hết hàng. Đặc biệt, nếu trong thời gian tới Nghị định thư xuất khẩu dừa tươi giữa Việt Nam với Trung Quốc được ký kết và triển khai, xuất khẩu mặt hàng này dự kiến bùng nổ, vượt mốc tỷ USD.

Đại diện Vinafruit dự báo, nếu tận dụng tốt các cơ hội từ các nghị định thư xuất khẩu rau quả năm nay có thể đạt 7-7,5 tỷ USD (năm ngoái 5,7 tỷ USD), mức kỷ lục mới của ngành rau quả Việt Nam.