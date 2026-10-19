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Thế giới

Trung Quốc cảnh báo bẫy tuyển dụng, bắt cóc công dân khi đến Thái Lan

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VnE, SCMP)

(GLO)- Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan khuyến cáo công dân tăng cường cảnh giác khi đến nước này, sau các vụ mất liên lạc, giam giữ trái phép và lừa đưa người tới khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. 

Theo thông báo được đăng lại trên trang của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Songkhla ngày 17-10, các đối tượng sử dụng nhiều vỏ bọc như tuyển dụng, khảo sát kinh doanh, hợp tác đầu tư và mời tham gia dự án để dụ dỗ công dân sang Thái Lan.

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Du khách từ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun, Bangkok. Ảnh: Reuters

Cơ quan đại diện Trung Quốc khuyến cáo người tìm việc kiểm tra tư cách đơn vị tuyển dụng, địa điểm làm việc và hợp đồng, nhất là khi mức lương cao bất thường hoặc yêu cầu tuyển dụng quá dễ dàng.

Về an toàn di chuyển, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Đại sứ quán đề nghị công dân chủ động lập lịch trình, lựa chọn phương tiện và đơn vị vận tải có giấy phép.

Người đi lại cần cảnh giác với xe do người khác bố trí, kể cả lời mời đưa đón miễn phí từ người quen, từ chối những thay đổi bất ngờ về địa điểm, tuyến đường và thường xuyên thông báo vị trí cho gia đình.

Đầu năm 2025, diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa sang Thái Lan đóng phim, rồi bị đưa qua biên giới sang Myanmar.

Tháng 8-2026, 1 nữ du khách Trung Quốc bị bắt cóc sau khi lên nhầm xe do tưởng đó là phương tiện của hướng dẫn viên. Người này được giải cứu sau khi kêu cứu tại 1 chốt kiểm soát của cảnh sát.

Ngày 10-10, một người đàn ông 30 tuổi bị bắt tại tỉnh Tak, giáp Myanmar, do nghi liên quan đường dây buôn người.

Nhóm này bị nghi sử dụng lời mời làm việc giả để dụ 3 công dân Trung Quốc đến Thái Lan, sau đó đưa họ tới khu vực biên giới.

Trong khuyến cáo, cơ quan đại diện Trung Quốc đề nghị công dân hạn chế đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar nếu không cần thiết, đồng thời nhanh chóng báo cảnh sát địa phương và liên hệ cơ quan lãnh sự khi bị hạn chế tự do hoặc phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

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