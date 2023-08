Trui rèn bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào Nhân dân để công tác, chiến đấu và vì Nhân dân phục vụ. Để thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, dù trong thời chiến hay thời bình, mỗi chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Ngày 25-7 vừa qua, bà Trần Thị Chinh từ tỉnh Hà Nam vào thăm Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê. Đây là nơi liệt sĩ Bùi Minh Quý-con trai bà từng công tác. Ngày 3-3-2018, Thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh trong dòng nước chảy xiết khi đang cố gắng giải cứu một tài xế xe tải chở mía qua đập tràn trên sông Ba. Hình ảnh chàng trai quên mình để bảo vệ tính mạng của người dân sẽ mãi là niềm tự hào, là tấm gương, động lực phấn đấu, rèn luyện cho các đồng đội ở lại. Tại buổi gặp mặt mẹ của liệt sĩ Bùi Minh Quý, Trung tá Võ Văn Phồn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê-tâm sự: “Quý ra đi, anh em trong đơn vị ai nấy cũng rất đau lòng. Chúng con luôn nhắc nhở nhau lấy tinh thần, ý chí của đồng chí Quý để phấn đấu học tập, công tác ngày càng tốt hơn; luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người lính chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân”.

Tháng 8-2022, người dân cả nước không khỏi nghẹn ngào khi 3 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ở số 231 Quan Hoa (Hà Nội). Tháng 4-2023, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào-Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã anh dũng hy sinh khi bị đối tượng nghi chở hàng cấm tông trực diện trong lúc anh cùng tổ công tác đang cố gắng ra tín hiệu dừng phương tiện. Và còn rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ. Những tấm gương kể trên cho thấy, cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại hiểm nguy, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng hy sinh thân mình vì công bằng, lẽ phải.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ Công an có biểu hiện suy thoái đạo đức, thiếu sự trui rèn bản lĩnh dẫn đến những hành vi sai trái, bị xã hội lên án. Mới đây, cả nước không khỏi ngỡ ngàng khi một Thượng úy Công an vì nợ nần mà thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng. Đáng buồn hơn, trong lúc bị truy bắt, đối tượng này dùng súng cao su chống trả khiến một cán bộ Công an bị thương. Chưa hết, tháng 6 vừa qua, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) rủ nhau bắn trộm dê của người dân đã khiến dư luận hết sức bất bình. Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Thành Long-Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội-nhận định, vụ việc 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa bắn trộm dê của người dân là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống. Trong bối cảnh lực lượng Công an và Công an TP. Hà Nội đang siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng quần chúng nhân dân thì hành vi này không thể chấp nhận được. Thậm chí, có những cán bộ Công an phục vụ trong ngành đến lúc gần về hưu vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ mà sa ngã. Cựu Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh môi giới hối lộ liên quan đến việc chạy án vụ “chuyến bay giải cứu” là một ví dụ.

“Là đầy tớ của dân, vì dân phục vụ”, người chiến sĩ Công an càng phải luôn có ý thức gìn giữ, rèn giũa bản lĩnh cách mạng. Việc thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là nhu cầu tự thân, khách quan, là cơ sở nền tảng để họ vững vàng trên vị trí công tác và chiến đấu. Đó cũng là nền tảng đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội và Công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Để làm được điều đó, cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thì mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ mình đang gánh vác để chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.