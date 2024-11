Tiếp tục làm mới động lực tăng trưởng truyền thống

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đó là cơ sở để kỳ vọng kết thúc năm nay, chúng ta sẽ đạt và vượt các mục tiêu đặt ra, hoàn thành bức tranh tổng thể kinh tế Việt Nam với nhiều gam màu sáng trên cơ sở tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Là một trong các trụ cột tăng trưởng chính của nền kinh tế, 10 tháng qua, xuất khẩu tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Kim ngạch sơ bộ đạt gần 336 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước vươn lên mạnh mẽ với mức tăng trưởng xuất khẩu hơn 20%.

Nguồn lực nội sinh của nền kinh tế đang dần được củng cố, nâng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước với sự đóng góp lớn của công nghiệp chế biến chế tạo. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên, đặc biệt là nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng được đầu tư mới và tăng vốn. 10 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 14,1 triệu lượt, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,78% so với cùng kỳ năm ngoái; lạm phát cơ bản tăng 2,69%.

Đó là những điểm sáng của nền kinh tế đất nước trong hơn 3/4 chặng đường của năm 2024. Những con số thống kê ấy đã cho thấy mục tiêu “ưu tiên tăng trưởng, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát” mà Chính phủ đặt ra đang dần được hiện thực hóa.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định: Vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi và phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua các phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, các đại biểu Quốc hội cũng thống nhất cao với nhận định này.

Còn hơn 1 tháng rưỡi nữa là kết thúc năm 2024. Để tăng tốc về đích đúng hẹn với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, Chính phủ xác định 3 động lực tăng trưởng truyền thống gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng vẫn cần được tiếp sức để nền kinh tế nhanh chóng phục hồi trở lại như mức tăng cao của năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều rủi ro, xung đột địa chính trị làm ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng, giá cước vận tải biển vẫn cao… nhưng Bộ Công thương nhận định xuất khẩu hàng hóa cuối năm có triển vọng tăng trưởng do các nhà bán lẻ toàn cầu tăng cường dự trữ hàng hóa cho các dịp lễ lớn, thị trường xuất khẩu thuộc các FTA tiếp tục có tác động tích cực, duy trì lợi thế của Việt Nam trong hoạt động thương mại, đầu tư. Để khai thác những cơ hội thị trường này cần sự năng động của doanh nghiệp cùng sự tiếp sức của cơ quan xúc tiến thương mại.

Những “điểm nghẽn” trong đầu tư công cũng cần được quyết liệt tháo gỡ để đầu tư công có tác động lan tỏa, dẫn dắt đầu tư tư, thu hút đầu tư toàn xã hội theo định hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chính phủ đang rất quyết tâm thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn quan trọng này, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 95% kế hoạch giao.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng mới như kinh tế số vào tăng trưởng GDP, tốc độ tăng năng suất lao động, kinh tế xanh… là những định hướng đã được nhiều lần đề cập trong các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Với cộng đồng doanh nghiệp, cần tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch để củng cố niềm tin, giúp các doanh nghiệp lớn yên tâm đầu tư phát triển, vươn lên khẳng định vị thế, xây dựng thương hiệu quốc gia; doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có động lực gia nhập thị trường.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu tháo gỡ những “điểm nghẽn” của thể chế để mọi người dân, doanh nghiệp an tâm bỏ vốn làm ăn, làm giàu cho mình và đóng góp cho đất nước.

Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, sự quyết tâm của Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bức tranh kinh tế của đất nước trong năm nay hy vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều gam màu tươi sáng trong bối cảnh nhiều biến động của thế giới.