Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai xem xét các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết

(GLO)- Sáng 16-5, tại huyện Đức Cơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã họp bàn triển khai việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.