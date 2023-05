Tỉnh Đoàn và VNPT Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

Tham dự buổi ký kết có chị Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Đồng Quốc Việt-Giám đốc VNPT Gia Lai cùng trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của 2 đơn vị.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2027, Tỉnh Đoàn và VNPT Gia Lai cam kết hợp tác tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: 2 đơn vị phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Gia Lai và triển khai tại các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, bao gồm: hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin. Hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Tỉnh Đoàn Gia Lai và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT Gia Lai trong từng giai đoạn cụ thể.

2 đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo; quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên trên cả nước; số hoá các nghiệp vụ của công tác Đoàn; xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên; xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái. Đồng thời, 2 đơn vị phối hợp sản xuất, tổ chức và phát sóng các cuộc thi, các sự kiện do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức, đồng tổ chức trên các nền tảng của VNPT; phối hợp truyền thông thương hiệu VNPT với các hoạt động của tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh Đoàn Gia Lai và VNPT Gia Lai nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ; góp phần triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác được triển khai từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến tất cả các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và hệ thống VNPT tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.