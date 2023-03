(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 2003, trú thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.