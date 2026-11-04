Thiền Cà Phê - trải nghiệm văn hóa Việt Nam được giới thiệu ra thế giới qua hợp tác UNESCO

(GLO)- Trải nghiệm Thiền Cà Phê - phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo - được lựa chọn giới thiệu với thế giới trong khuôn khổ hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và Sofitel Legend.

Ngày 26-10-2026, tại Paris (Pháp), UNESCO và Sofitel Legend công bố quan hệ hợp tác toàn cầu với định hướng đưa công tác bảo tồn di sản văn hóa trở thành một phần trọng tâm trong trải nghiệm du lịch. Trong khuôn khổ hợp tác này, Thiền Cà Phê được lựa chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam để giới thiệu đến cộng đồng quốc tế.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trải nghiệm Thiền Cà Phê tại Làng Cà phê Trung Nguyên và cho biết trải nghiệm này giúp ông "nhìn nhận cà phê theo một cách hoàn toàn khác biệt". Ảnh: baochinhphu.vn

Sự kiện mở ra cơ hội quảng bá một góc nhìn khác về văn hóa cà phê Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức một loại đồ uống quen thuộc, Thiền Cà Phê hướng người tham gia đến sự cảm nhận chậm rãi, tập trung và chiêm nghiệm, qua đó kết nối với tri thức, không gian văn hóa và những giá trị tinh thần gắn với cà phê.

Đây cũng là sự tiếp nối quá trình hợp tác giữa UNESCO, tỉnh Đắk Lắk và Trung Nguyên Legend trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cà phê Việt Nam.

Tháng 12-2025, UNESCO đồng hành cùng hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu - phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững”. Chương trình tạo diễn đàn trao đổi về hướng phát triển ngành cà phê gắn với bảo tồn văn hóa, đồng thời thúc đẩy xây dựng hồ sơ “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk”, hướng tới danh sách thực hành tốt về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đến tháng 4-2026, UNESCO tiếp tục đồng hành cùng Diễn đàn Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại”. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan trung ương, địa phương, đại sứ, tổ chức quốc tế và chuyên gia trong, ngoài nước. Qua đó, cà phê được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm nông nghiệp hay ngành kinh tế mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức, thương mại và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Song song với hoạt động quảng bá, Trung Nguyên Legend đang triển khai các sáng kiến nghiên cứu, đào tạo và phát triển không gian văn hóa cà phê. Trong đó có kế hoạch xây dựng Học viện Cà phê, hợp tác đào tạo chuyên ngành “Di sản cà phê - Kinh tế sáng tạo”, góp phần hình thành nền tảng tri thức và nguồn nhân lực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cà phê.

Doanh nghiệp cũng thúc đẩy các chương trình hợp tác với UNESCO, hướng tới quảng bá hệ sinh thái cà phê Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

Việc Thiền Cà Phê được lựa chọn giới thiệu trong khuôn khổ hợp tác toàn cầu nói trên là cơ hội để văn hóa cà phê Việt Nam tiếp cận thêm nhiều công chúng quốc tế. Qua đó, hạt cà phê không chỉ được biết đến ở giá trị kinh tế mà còn trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.