Thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế: Vượt 1.700 dự án từ 64 quốc gia, học sinh Việt Nam đoạt giải nhì

(GLO)- Chiều 10-5-2024, Trường Đại học An ninh nhân dân bế giảng khóa 2 Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng, tiến sĩ Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì buổi bế giảng.