Thêm sản phẩm mì ăn liền Hằng Du Mục quảng cáo bị nghi ngờ về chất lượng

(GLO)- Hằng Du Mục bị đào lại việc từng livestream giới thiệu quảng cáo sản phẩm mì ăn liền của thương hiệu Xiao Yang Zhenxuan (trực thuộc Công ty thương mại điện tử Three Sheep Group). Công ty Trung Quốc này bị phạt do có nhiều sai phạm trong kinh doanh.

Cụ thể, một người dùng trên TikTok tên "dauchinavlog" cho biết, sản phẩm mì ăn liền do Hằng Du Mục chào bán được đóng gói sai quy cách.

Theo đó, hạn sử dụng sản phẩm không được in trực tiếp trên bao bì sản phẩm mà được in bên ngoài lớp nilon. Phần hộp cũng không được niêm phong theo quy định của pháp luật. Người dùng này cho rằng, sản phẩm quá hạn sử dụng, hoàn toàn có thể thay thế bằng lớp nilon được in hạn sử dụng mới.

Hằng Du Mục trong 1 livestream quảng cáo mì ăn liền. Ảnh: baogiaothong.vn

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng đã nhắc tên Hằng Du Mục, bởi cuối năm 2024, Hằng Du Mục từng giới thiệu sản phẩm mì ăn liền này tại livestream của cô.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm mì ăn liền Hằng Du Mục quảng cáo trước đây có vấn đề về chất lượng hay thời hạn sử dụng.

Trên ứng dụng mua sắm UMALL, sản phẩm đang trong trạng thái "hết hàng", chưa có thông tin về thời gian mở bán lại. Ở Việt Nam, nhiều kênh trên các sàn thương mại điện tử vẫn bán loại mì này.

Three Sheep Group là công ty đang vướng nhiều bê bối sai phạm trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo. Cụ thể, tháng 9-2024, Three Sheep Group bị phạt 9,8 triệu USD (hơn 242 tỷ đồng) sau khi công ty này bị cáo buộc tiếp thị sai sự thật về bánh trung thu sản xuất tại Trung Quốc đại lục là "đến từ Hồng Kông", theo SCMP.

Thống kê của Tianyan Check cho biết, Three Sheep Group hiện đang đối mặt với 8 vụ kiện tụng, 6 vụ chuẩn bị được mở phiên tòa và 3 vụ việc đang được nộp hồ sơ.

Trước đó, việc quảng cáo kẹo rau củ Kera của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên với thông tin cho rằng "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau" vẫn đang diễn ra tranh cãi gay gắt. Hiện tại, sự việc vẫn đang chờ kết luận kiểm tra sản xuất và quảng cáo của các cơ quan có thẩm quyền.