Thầy dạy lái xe cho Ngọc Trinh: Mua mô tô sang không có số khung, số máy

Mở rộng điều tra vụ án liên quan người mẫu Ngọc Trinh, cơ quan công an xác định những mô tô mà thầy dạy lái xe cho cô sử dụng đều không có số khung, số máy, được mua trôi nổi

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, TAND TP HCM đã tiếp nhận hồ sơ và lên lịch xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng do Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và Trần Xuân Đông (thầy dạy lái xe cho cô) thực hiện.

Trước đó, VKSND TP HCM ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trần Xuân Đông bị truy tố các tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 1 Điều 314 Bộ Luật Hình sự.

Nội dung cáo trạng thể hiện Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe A2 nhưng rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại TP Thủ Đức để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm (không mặc đồ bảo hộ) như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe... trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10-2023.

Cơ quan chức năng xác định Ngọc Trinh là người trực tiếp biên tập các đoạn video này và đăng tải lên trang cá nhân để gây sự chú ý.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM thu giữ 4 mô tô sang có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, 1 mô tô là của ông N.P.V do Ngọc Trinh mượn để sử dụng. Cơ quan công an xác định ông V. không biết mục đích mượn xe của Ngọc Trinh. Đối với người này, Cơ quan Điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Thủ Đức xử phạt hành chính.

3 mô tô còn lại là của Trần Xuân Đông. Khi bị cơ quan chức năng mời lên làm việc vì liên quan hành vi chạy xe gây rối trật tự công cộng, Đông đã trình giấy tờ xe cho công an và bị phát hiện là giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định cả 3 mô tô của Đông đều sử dụng biển số giả, không có số khung, số máy. Đông khai mua xe của các đối tượng không rõ lai lịch, dù biết giấy tờ xe là giả nhưng do ham rẻ và cần sử dụng nên đồng ý mua.

Trước lúc bị bắt tạm giam, bị can này chỉ còn giữ giấy tờ của 1 mô tô, giấy tờ còn lại Đông khai đã mất.

Nội dung vụ án còn thể hiện Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Ngọc Trinh), Nguyễn Thanh Long (tài xế của Ngọc Trinh), Tăng Duy Khánh (bạn Long), Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý của Đông) là những người từng quay hay hỗ trợ quay các video lái xe nguy hiểm của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định họ không có hành vi gây rối trật tự công cộng.