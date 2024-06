Tất cả sinh viên thiết kế vi mạch bán dẫn Trường ĐH FPT sẽ được học bổng

Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD-ĐT lưu ý tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh đề thi và tập huấn theo từng nhóm đối tượng, trong đó có thí sinh và cả công an.