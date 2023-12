Tặng 924 suất quà cho người nghèo huyện Phú Thiện, Đak Đoa và Mang Yang

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện Chư Păh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Chương trình “Áo ấm cho em” tại Trường Tiểu học xã Hà Tây và Trường Mầm non xã Đak Tơ Ver.

(GLO)- Động lòng trắc ẩn trước những cảnh đời bất hạnh, nhiều người đã phát tâm thiện nguyện, chia sẻ các phần quà cho trẻ mồ côi ở TP. Pleiku. Từ đó, tình người thêm ấm áp, trẻ em thiếu may mắn được bù đắp phần nào thiệt thòi và có thêm điều kiện vươn lên học tập, trưởng thành.

(GLO)- Ngày 6-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang phối hợp UBND xã Đak Djrăng bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Am ở làng Đê Rơn.

(GLO)- Ngày 4 -12, đoàn từ thiện Tịnh xá Phước Hưng (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông năm 2023”.

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 60 triệu đồng tiền mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1986, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để xây nhà Chữ thập đỏ.