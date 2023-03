Tặng 500 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Chư Pơng và Hbông

Đoàn trao tặng 100 suất quà (450.000 đồng/suất) cho 100 hộ nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, tổng trị giá 45 triệu đồng do gia đình chị Vũ Thị Ngọc tài trợ.

* Ngày 8-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê cũng phối hợp với đoàn từ thiện tiểu thương chợ An Đông (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Chư Pơng tặng 400 suất quà (400.000 đồng/suất) cho 400 hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng 160 triệu đồng, do các Mạnh Thường Quân là tiểu thương chợ An Đông tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” của cộng đồng nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng khó khăn xã Hbông và Chư Pơng vươn lên trong cuộc sống.