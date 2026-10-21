Sinh viên, học sinh Việt Nam được hưởng gì từ hợp tác giáo dục với Đan Mạch?

(GLO)- Ngày 20-10, Việt Nam và Đan Mạch ký Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục và đào tạo, mở ra cơ hội đổi mới phương pháp học tập, phát triển kỹ năng số, giáo dục STEM và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người học Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Magnus Heunicke, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Giáo dục Đại học và Kỹ thuật số Đan Mạch Christina Egelund; đồng thời ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (giữa) ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bản ghi nhớ xác định 3 lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tạo cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cụ thể, trong giáo dục nghề nghiệp, hai bên thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; chú trọng phát triển kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhu cầu của thị trường lao động.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc hai bên phối hợp triển khai Dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam - Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đan Mạch - giai đoạn III”, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong giáo dục phổ thông, hai bên quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục STEM, phát triển năng lực số, giáo dục trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, hướng nghiệp và tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp cũng là những nội dung được chú trọng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Bản ghi nhớ khuyến khích hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và tổ chức ngành nghề thông qua các dự án nghiên cứu chung, hội thảo, hội nghị, tọa đàm và hoạt động trao đổi chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Magnus Heunicke cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học, Giáo dục Đại học và Kỹ thuật số Đan Mạch Christina Egelund về hợp tác giáo dục và đào tạo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình làm việc, 3 Bộ trưởng còn trao đổi về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, đặc biệt nhấn mạnh những vấn đề đặt ra đối với giáo dục hiện nay, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động dạy và học.

Các nội dung được đặt ra liên quan đến việc điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách học của học sinh, sinh viên; những yêu cầu mới đối với công tác quản lý giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng tin tưởng, với sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ, hợp tác giáo dục giữa 2 nước sẽ ngày càng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, các cơ sở giáo dục và nhân dân.