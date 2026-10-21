Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Sinh viên, học sinh Việt Nam được hưởng gì từ hợp tác giáo dục với Đan Mạch?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo GD&TĐ, Bộ GD&ĐT)

(GLO)- Ngày 20-10, Việt Nam và Đan Mạch ký Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục và đào tạo, mở ra cơ hội đổi mới phương pháp học tập, phát triển kỹ năng số, giáo dục STEM và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người học Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Magnus Heunicke, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Giáo dục Đại học và Kỹ thuật số Đan Mạch Christina Egelund; đồng thời ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo.

sinh-vien-hoc-sinh-viet-nam-duoc-huong-gi-tu-hop-tac-giao-duc-voi-dan-mach.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (giữa) ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bản ghi nhớ xác định 3 lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tạo cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và thúc đẩy các hoạt động hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cụ thể, trong giáo dục nghề nghiệp, hai bên thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kỹ năng, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; chú trọng phát triển kỹ năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nhu cầu của thị trường lao động.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc hai bên phối hợp triển khai Dự án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam - Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đan Mạch - giai đoạn III”, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong giáo dục phổ thông, hai bên quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về chương trình giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục STEM, phát triển năng lực số, giáo dục trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, hướng nghiệp và tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp cũng là những nội dung được chú trọng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Bản ghi nhớ khuyến khích hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và tổ chức ngành nghề thông qua các dự án nghiên cứu chung, hội thảo, hội nghị, tọa đàm và hoạt động trao đổi chuyên môn.

hop-tac-giao-duc-viet-nam-dan-mach.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Magnus Heunicke cùng Bộ trưởng Bộ Khoa học, Giáo dục Đại học và Kỹ thuật số Đan Mạch Christina Egelund về hợp tác giáo dục và đào tạo. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình làm việc, 3 Bộ trưởng còn trao đổi về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, đặc biệt nhấn mạnh những vấn đề đặt ra đối với giáo dục hiện nay, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong hoạt động dạy và học.

Các nội dung được đặt ra liên quan đến việc điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách học của học sinh, sinh viên; những yêu cầu mới đối với công tác quản lý giáo dục.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, phát huy thế mạnh của mỗi bên và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng tin tưởng, với sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ, hợp tác giáo dục giữa 2 nước sẽ ngày càng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người học, các cơ sở giáo dục và nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

9 sinh viên được GS. Ngô Bảo Châu tuyển chọn nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng: Tiêu chí nào để giành suất?

9 sinh viên được GS. Ngô Bảo Châu tuyển chọn nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng: Tiêu chí nào để giành suất?

Tin tức

(GLO)- 9 sinh viên ngành Toán và Sư phạm Toán xuất sắc được nhận học bổng Sigma Gold trị giá 15 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ toàn bộ học phí theo chương trình. Để giành suất học bổng cao nhất, các ứng viên phải vượt qua vòng xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với GS. Ngô Bảo Châu cùng các chuyên gia.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

Trường Đại học Quy Nhơn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

Giáo dục

(GLO)- Chiều 15-10, đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn đã đến thăm, khảo sát và làm việc với Công ty cổ phần Công nghệ Gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn.

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Tin tức

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Tin tức

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Tin tức

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

Tin tức

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Tin tức

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

null