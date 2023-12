Rét bao nhiêu độ thì học sinh được nghỉ học?

Miền Bắc bước sang ngày thứ sáu của đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng từ 15 độ trở xuống, trung du và miền núi dưới 13 độ C. Sáng nay trời rét hơn do không khí lạnh tăng cường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận sáng nay, 23/25 tỉnh, thành miền Bắc rét dưới 10 độ, trong đó 10 địa phương dưới 5 độ C. Một số vùng núi cao quanh ngưỡng 3 độ C là Pha Đin (Điện Biên), Sa Pa (Lào Cai), Tiên Yên (Quảng Ninh). Sìn Hồ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Hà Giang), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4-5 độ C.

Tại Hà Nội, lần đầu tiên trong mùa đông 2023-2024 trạm Ba Vì ghi nhận 10 độ, các trạm Láng, Hà Đông, Sơn Tây, Hoài Đức 11 độ C. Nhiều nơi ở đồng bằng rét hơn như Chí Linh (Hải Dương) 8 độ, Thái Bình 9 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che và cách mặt đất khoảng 2 m, ngoài trời có thể thấp hơn 2-3 độ C.

Với tình trạng liên rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều địa phương có hướng dẫn cho học sinh nghỉ học. Vậy rét bao nhiêu độ thì phụ huynh có thể cho học sinh nghỉ học?

Hà Nội quy định, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Thành phố yêu cầu các trường, phụ huynh thường xuyên theo dõi nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trời rét đậm, rét hại. Các đơn vị căn cứ vào nhiệt độ tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" kênh VTV1 và chương trình "Hà Nội buổi sáng" kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày để có phương án cho học sinh nghỉ.

Phú Thọ cũng cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học trong điều kiện nhiệt độ thấp nhất ngoài trời khu vực Phú Thọ dưới 10ºC, học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ thấp nhất ngoài trời dưới 7ºC.

Địa phương hướng dẫn các trường học theo dõi diễn biến của thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng lúc 6h15 và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ hàng ngày để chủ động thông báo đến phụ huynh cho học sinh tạm nghỉ học.

Bắc Giang cũng yêu cầu các trường chủ động ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại, thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời được phát tại các Bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang vào khoảng 6h hàng ngày.

Căn cứ vào thời tiết thực tế tại mỗi địa phương, các nhà trường được phép chủ động cho học sinh nghỉ học (mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10°C trở xuống; THCS nghỉ học khi nhiệt độ từ 7°C trở xuống). Các trường thông báo rõ quy định nghỉ rét tới tất cả các học sinh và phụ huynh học sinh qua các phương tiện liên lạc.

Nam Định quy định, trẻ em mầm non nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ. Học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Còn bậc THCS, THPT chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh theo dõi dự báo thời tiết ngoài trời khu vực Nam Định được phát tại Bản tin dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), chương trình “Chào buổi sáng” hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định (NTV), chương trình “Chào ngày mới”, vào 6 giờ sáng hàng ngày.

Tỉnh này cũng yêu cầu các trường trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến trường muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.