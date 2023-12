Ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường Cao đẳng Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-12, tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Tham dự có đại diện UBND xã Diên Phú, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), đại diện Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Gia Lai và hơn 200 sinh viên.

Trường Cao đẳng Gia Lai có 3 cơ sở trên địa bàn TP. Pleiku và 2 cơ sở tại thị xã An Khê và Ayun Pa. Hiện nay, trường có hơn 2.000 giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh tham gia đang học tập và giảng dạy. Cơ sở chính nằm trên đường Trần Nhật Duật, gần tuyến đường tránh TP. Pleiku nên các phương tiện lớn chở hàng thường xuyên lưu thông qua khu vực này. Vào khung giờ cao điểm đi học và ra về, phương tiện tập trung đông tại khu vực cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho sinh viên, phụ huynh và người tham gia giao thông.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm, Chủ tịch UBND xã Diên Phú đã thông qua Quyết định thành lập mô hình, Ban chỉ đạo và các thành viên.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, lực lượng Công an có vai trò hết sức quan trọng. Trong năm 2023, Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 431 trường học, thu hút gần 210.000 lượt giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia, tặng 2.000 mũ bảo hiểm và phát 81.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân; Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa 9.000 lượt và lắp đặt 156 pano, 57 băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên các tuyến quốc lộ, khu đông dân cư, trung tâm thương mại... Vận động hơn 8.000 công dân đủ 18 tuổi tham gia đăng ký đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Trường Cao đẳng Gia Lai sẽ phân công lực lượng, ban hành quy chế tổ chức hoạt động, theo dõi, đánh giá và rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn; Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết giữa sinh viên với nhà trường trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tích cực phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo trật tự giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.