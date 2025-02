Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Nhiều kết quả đạt và vượt

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Việt Hưng đã báo cáo tình hình triển khai công tác tháng 1. Theo đó, nhờ triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những ngày đầu năm nên một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của tỉnh đã vượt so với cùng kỳ năm ngoái. Ở lĩnh vực nông nghiệp, tính đến đầu tháng 2, toàn tỉnh gieo trồng được 71.080 ha cây trồng vụ Đông Xuân, đạt 89,3% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, tập trung triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng.

Thị trường hàng hóa trong tỉnh tháng 1 khá sôi động phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp Tết. Giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu, hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 1,07% so với tháng trước, tăng 3,42% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu ước tính 135 triệu USD, đạt 15,88% kế hoạch, tăng 58,82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng về giá trị. Cụ thể, xuất khẩu cà phê đạt 24.000 tấn, kim ngạch đạt 120 triệu USD, tăng 84,62% về giá trị; mủ cao su đạt 50 tấn, kim ngạch đạt 0,08 triệu USD, tăng 25% về giá trị; sản phẩm gỗ đạt 0,05 triệu USD; mặt hàng khác đạt 14,9 triệu USD...

Đối với công tác đầu tư công năm 2024, tính đến hết ngày 31-1-2025, toàn tỉnh đã giải ngân được 3.527,098 tỷ đồng, đạt 82,3% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã giao là 4.288,578 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách địa phương 1.937,987 tỷ đồng, ngân sách trung ương 2.350,591 tỷ đồng), còn lại 273,941 tỷ đồng chưa đủ điều kiện phân bổ. Các ngành chức năng đã hướng dẫn các chủ đầu tư về thủ tục kéo dài vốn năm 2024 sang năm 2025 theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: K.L

Tổng thu cân đối ngân sách trong tháng 1 là 1.002,4 tỷ đồng, đạt 16% dự toán Trung ương giao và đạt 15,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Ước tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh trong tháng 1 đạt 69.100 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ cho vay ước đạt 123.860 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cuối năm 2024.

Các hoạt động văn hóa-xã hội trong tháng 1 được đảm bảo. Hoạt động dạy và học được triển khai đúng kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành Giáo dục thực hiện nghiêm túc. Ngành Y tế đã triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 250 ngàn lượt (tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2024), trong đó khách quốc tế ước đạt 1 ngàn lượt, khách nội địa ước đạt 249 ngàn lượt; tổng thu du lịch ước đạt 100 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi, kinh tế-xã hội của tỉnh trong tháng 1 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản năm 2024 không đạt kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, kim ngạch nhập khẩu, thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái; vẫn còn 273,941 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương chưa đủ điều kiện phân bổ; tai nạn giao thông, tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) với kịch bản cao (8,06%) và kịch bản phấn đấu (10,06%), tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực.

Về việc tháo gỡ vướng mắc của các dự án năng lượng tái tạo cũng như giải pháp phát triển các cụm công nghiệp, Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh thông tin: Đến thời điểm này, 5/5 dự án điện gió đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục các nội dung sai phạm theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ. Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, địa phương liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất và cho thuê đất nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, làm cơ sở tổ chức nghiệm thu, cấp phép hoạt động điện lực để đưa các dự án điện gió vào vận hành thương mại.

“Đối với việc phát triển các cụm công nghiệp, hiện có 2 cụm công nghiệp gồm Cụm Công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa và Cụm Công nghiệp huyện Ia Grai đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đã có quyết định mở rộng Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang và thành lập 2 Cụm Công nghiệp Song An 1 và Đak Đoa 3.

Sở sẽ tiếp tục xã hội hóa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các dự án đầu tư; tổ chức làm việc, hướng dẫn các địa phương có nhu cầu thành lập, mở rộng cụm công nghiệp để hướng dẫn công tác lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cũng như thành lập, mở rộng cụm công nghiệp”-Giám đốc Sở Công thương cho biết.

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.L

Liên quan đến Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku và mở rộng Cảng Hàng không Pleiku, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Nguyễn Trường Sơn cho hay: “Trong tháng 12-2024, Sở đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị chuyển hình thức đầu tư Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công. Hiện chúng tôi “bám” thường xuyên Bộ Giao thông-Vận tải để thực hiện, đồng thời nghiên cứu tiền khả thi thi công, có khả năng khởi công tuyến cao tốc này trước tháng 8-2025.

Sở cũng đã tổ chức họp với các địa phương mà tuyến cao tốc đi qua để cố gắng trong quá trình triển khai sẽ thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, nghiên cứu để tạo thuận lợi về nguồn vật liệu xây lắp, bãi thải. Đối với việc mở rộng Cảng Hàng không Pleiku, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên để triển khai kế hoạch đầu tư xây lắp, mở rộng sân bay theo kế hoạch”.

Về tiến độ và giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2025, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung thông tin: “Hiện có nhiều địa phương chưa trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Về công tác chuẩn bị đấu giá các mỏ khoáng sản phục vụ thi công năm 2025, Sở đã hoàn chỉnh xong hồ sơ 9 mỏ khoáng sản và đang tiến hành các thủ tục để sắp tới triển khai đấu giá. Còn công tác giao đất, cho thuê đất các dự án đầu tư, Sở đã hoàn chỉnh bảng giá đất để hội đồng thẩm định giá đất xem xét”.

Cho đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2024 vẫn chưa đạt kế hoạch. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các dự án trong và ngoài ngân sách đủ điều kiện khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng thời, rà soát, đánh giá Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 9-11-2020 của HĐND tỉnh; xây dựng các chỉ tiêu phục vụ cho việc xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030.

Riêng Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh sẽ nỗ lực thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đối với Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, chúng ta cần xác định số vốn đối ứng chính xác để chuẩn bị triển khai. Đối với các dự án ngoài ngân sách, cần có sự tham gia của nhiều ngành nên đề nghị các ngành bắt tay vào cùng thực hiện để kế hoạch được thuận lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư gắn với triển khai Quy hoạch tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Sở cũng đã tham mưu kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 cho UBND tỉnh. Các đơn vị lấy mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao (10,06%) để xây dựng kế hoạch tăng trưởng cho ngành mình.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề năm 2025; công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; việc quán triệt và triển khai quy định về dạy thêm, học thêm; tiến độ bàn giao các trung tâm y tế về UBND cấp huyện; tiến độ mua sắm thuốc tập trung giai đoạn 2025-2026 ; tiến độ sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị...

Với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, một số giải pháp sát sườn sẽ được tỉnh triển khai trong thời gian tới nhằm đạt các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là tốc độ tăng GRDP với kịch bản cao (8,06%) và kịch bản phấn đấu (10,06%).

Trong đó, tập trung khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung quan trọng, cấp bách để UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tập trung triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia.