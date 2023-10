Pleiku tổ chức 650 đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị

Tin liên quan Pleiku lập lại trật tự đô thị

Trong 9 tháng qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Pleiku đã tiếp nhận và xử lý cấp phép xây dựng, cấp phép thi công 1.146 trường hợp; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp (1 trường hợp xây dựng không phép; 3 trường hợp sai phép; 1 trường hợp có hành vi xâm hại cây xanh đô thị và 1 trường hợp xây dựng lấn đất lân cận).

Đoàn kiểm tra trật tự đô thị TP. Pleiku đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tổ chức 650 đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị với 6.500 lượt người tham gia, qua đó đã tạm thu giữ 120 kg rau củ quả, 50 cái dù, 80 tấm bạt, nhắc nhở 105 trường hợp dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... tại các tuyến đường nội thành, xử lý 15 trường hợp tập kết vật liệu... Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân buôn bán thực phẩm tươi sống và các chợ tự phát di dời vào các chợ chính trên từng địa bàn để kinh doanh buôn bán, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã báo cáo công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian qua và cùng thảo luận nêu ra một số vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đặng Toàn Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị thời gian tới, các đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc ra quân kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhằm tạo chuyển biến rõ nét để người dân hiểu và tự giác chấp hành.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trái quy định, đặc biệt các tuyến đường trung tâm, các điểm chợ tự phát trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, trong các khu quy hoạch trên địa bàn quản lý theo quy định.

Từ đây đến cuối năm cần đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị; rà soát các điểm đen, tuyến đường trên địa bàn thành phố có nguy cơ mất an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nạo vét hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn, kịp thời duy tu bảo dưỡng các tuyến và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.