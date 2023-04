Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội

Thời gian qua, bằng các thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lập nhiều trang web, trang MXH Facebook, Zalo… để xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện Vũ Hồng Duy, nhận thức rõ vai trò của MXH cũng như những thách thức đặt ra trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã kịp thời ban hành các kế hoạch và triển khai hoạt động theo từng quý; kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn, trong đó chú trọng lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo quan tâm phát triển và sử dụng MXH làm phương tiện tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp, đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chính thống lên MXH.

Để cung cấp thông tin chính thống thường xuyên, nhanh chóng và kịp thời, Ban Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên fanpage Tuyên giáo Phú Thiện. Tính đến nay, fanpage này đã có 1,3 triệu người tiếp cận, hơn 100 ngàn lượt tương tác, gần 13 ngàn người theo dõi. Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trang thường xuyên đăng tải gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bà Trần Thị Mai Liên-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: “Định kỳ thứ tư hàng tuần, fanpage Tuyên giáo Phú Thiện đăng tải chương trình “Tuyên truyền 10 phút”. Ra đời từ cuối năm 2020, đến nay, chương trình đã phát sóng, tuyên truyền trên 100 nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, bài tuyên truyền về các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, kết quả phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Ngoài fanpage Tuyên giáo Phú Thiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã lập, sử dụng 12 tài khoản Facebook thường xuyên đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch của các cá nhân, tổ chức phản động, đối tượng bất mãn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, qua đó, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương”.

“Phủ xanh” thông tin tích cực

Thượng tá Mã Ngọc Lâm-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-thông tin: Trước đây, Phú Thiện là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị của tỉnh. Một số đối tượng FULRO, “Tin lành Đê ga” sử dụng MXH để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác tuyên truyền, quyết liệt phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Công an huyện đã sử dụng 1 trang fanpage Công an huyện Phú Thiện và 10 trang của Công an xã, thị trấn để tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng phản động để giúp người dân nhận biết, nâng cao cảnh giác. Riêng trang Công an huyện Phú Thiện hiện có trên 41 ngàn người theo dõi. Từ năm 2022 đến nay, trang đã đăng tải 1.934 tin, bài tuyên truyền, được người dân đón nhận, chia sẻ rộng rãi.

Nhằm giúp người dân nắm rõ hơn các quy định về Luật An ninh mạng, Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền tại cơ sở; chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền 25 buổi tại các thôn, làng với hơn 16.000 người tham gia. Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện chưa phát hiện trường hợp nào đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị tại địa phương cơ bản được giữ vững và ổn định.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sử dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nếu không nêu cao cảnh giác, lực lượng này rất dễ rơi vào “bẫy thông tin” và vô tình tiếp tay cho các phần tử xấu. Vì vậy, Huyện Đoàn Phú Thiện đã xây dựng và phát triển trang fanpage thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng, bổ ích, hoạt động nổi bật của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, huyện. Phát huy thế mạnh của MXH, Ban Chấp hành Huyện Đoàn thiết kế đồ họa, infographics đăng tải các chương trình lớn của tỉnh, huyện, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên.

Anh Vũ Văn Miều-Bí thư Chi Đoàn thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền về Luật An ninh mạng, tôi biết những gì được và không được làm trên không gian mạng. Tôi cũng tích cực chia sẻ bài viết trên các trang mạng chính thống. Bên cạnh đó, với vai trò cộng tác viên dư luận xã hội, tôi thường xuyên nắm bắt thông tin dư luận ở cơ sở để báo cáo chính quyền có định hướng kịp thời”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, một trong những giải pháp quan trọng là “phủ xanh” thông tin tích cực, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, dần hình thành cơ chế “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các ban, ngành, chính quyền địa phương cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để giải quyết triệt để những vấn đề nổi cộm phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân.