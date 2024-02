Phát hiện cách giúp quý ông giảm 35% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Ngủ quá nhiều thường đi kèm với cảm giác uể oải và mệt mỏi suốt cả ngày. Không những vậy, ngủ quá nhiều cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu bạn thức dậy với cơn đau đầu sau khi đã ngủ quá nhiều thì nguyên nhân có thể là do nhiều yếu tố cộng gộp lại.

Trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, có tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Công an TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã lập biên bản sự việc, niêm phong can rượu để lấy mẫu xét nghiệm làm rõ vụ 2 hai vợ chồng tử vong và 1 người con trai nguy kịch nghi do ngộ độc rượu.