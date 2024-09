Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Đào Nam Hải-Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; đại diện Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Kông Chro.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Nam Hải-Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, Petrolimex đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, luôn cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có tỉnh Gia Lai. Chương trình ủng hộ xe cứu thương nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Petrolimex, thể hiện sự cam kết của Tập đoàn trong việc đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Lần này, Petrolimex hỗ trợ 2 xe cứu thương với mong muốn giúp Trung tâm Y tế huyện Kông Chro cải thiện dịch vụ y tế, nâng cao công tác chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân được kịp thời và liên tục. Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi để Petrolimex mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Ghi nhận những đóng góp của Petrolimex, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi thời gian qua Petrolimex đã tích cực triển khai có hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo ổn định nguồn cung ứng xăng dầu, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, trong khoảng 2 năm gần đây, Petrolimex đã ủng hộ vào công tác an sinh xã hội cho tỉnh với số tiền gần 30 tỷ đồng, và lần này là 2 xe cứu thương cho huyện Kông Chro-một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong thực hiện chiến lược kinh doanh của Petrolimex, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn tiếp tục quan tâm mở rộng mạng lưới kinh doanh ở các vùng sâu, vùng xa, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời ủng hộ cho tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Được biết, xe cứu thương ủng hộ lần này để phục vụ công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân là loại xe Toyota Hiace (loại nóc cao) mới 100% và các thiết bị cấp cứu chuyên dụng kèm theo xe có trị giá khoảng 1,65 tỷ đồng/chiếc. Tổng trị giá ủng hộ là 3,3 tỷ đồng, được trích từ chi phí kinh doanh của Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên. Tập đoàn ủy quyền cho Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện các công việc liên quan để thống nhất phương án thực hiện.