Ông Trump biết trước nên không thất vọng khi tổng thống Putin không dự đàm phán Nga- UKraine

Tổng thống Trump và tổng thống Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Lý do, theo ông Trump, đàm phán lần này khó có tiến triển và có kết quả tốt đẹp.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15/5, ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống Dubai, Arabia Saudi trong chặng thứ 3 của chuyến công du Trung Đông, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có thất vọng về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không kỳ vọng ông Putin sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vì bản thân ông cũng chưa có kế hoạch tương tự.

"Tôi từng nói rằng: "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ đến nếu tôi không đến". Và điều đó hóa ra lại đúng", ông Trump giải thích.

Tổng thống Trump nói thêm rằng ông tin tưởng các thành viên trong chính quyền Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, quan chức đến Istanbul ngày 16/5 cùng với đặc phái viên Steve Witkoff, đạt được kết quả nhất định.

Ngày 15/5, Điện Kremlin cũng khẳng định ông Putin không có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhấn mạnh phái đoàn Nga đang chờ tại nơi đàm phán.

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc để tiếp tục các cuộc đàm phán ở Istanbul. Chúng tôi sẵn sàng cho những thỏa hiệp có thể có, để thảo luận về chúng", ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, nói trên kênh Rossiya 24.

Phát biểu tại hội nghị do Politico tổ chức về an ninh quốc tế cùng ngày, Giám đốc cấp cao về chống khủng bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Sebastian Gorka, cho hay Mỹ hy vọng cuộc gặp riêng giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm diễn ra.

Ông Gorka nói: "Các thỏa thuận đều liên quan đến thời điểm. Khi thời điểm thích hợp đến, tổng thống (Trump) sẽ có mặt trong phòng họp với ông Putin. Và tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra".

Trước đó, Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine đang cân nhắc gửi phái đoàn đến để nghe đề xuất của phía Nga rồi quyết định xem có đàm phán hay không.

Việc ông Putin không xuất hiện tại cuộc đàm phán về Ukraine dự kiến ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 đã làm giảm triển vọng của hòa đàm.