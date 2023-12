Theo trang Bloomberg ngày 7/12, trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm trước, ông Guterres nhấn mạnh rằng tình hình ở Gaza đang xấu đi thành một thảm họa và dự báo sẽ không còn trật tự ở đây, khiến cho viện trợ khu vực Gaza thậm chí còn ít hơn. Ông nói: “Một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn có thể xảy ra, như dịch bệnh và áp lực gia tăng buộc người dân Gaza phải di dời hàng loạt sang các nước láng giềng”.

Ông Guterres đã gửi bức thư trên theo Điều 99 Hiến chương LHQ cho phép Tổng thư ký đưa ra bất kỳ vấn đề nào bị coi là đe dọa hòa bình quốc tế để Hội đồng bảo an phải chú ý.

Bức thư đánh dấu lần đầu tiên ông Guterres trực tiếp sử dụng công cụ ngoại giao mạnh mẽ nhất của mình kể từ khi nắm quyền điều hành LHQ vào năm 2017. Đây là lần đầu tiên văn phòng của ông Guterres viện dẫn điều khoản này một cách rõ ràng kể từ năm 1971 - thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Đáp lại bức thư, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất có kế hoạch đưa ra một nghị quyết của Hội đồng Bảo an vào ngày 8/12 nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Đề xuất này sẽ kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.

Mỹ và Israel phản đối lệnh đình chiến vì cho rằng điều này có lợi cho Hamas. Tháng trước, Mỹ đã bỏ phiếu trắng cho phép Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn.

Ông Gilad Erdan, Đại sứ Israel tại LHQ, đã viết thư phản hồi bức thư của Tổng thư ký LHQ. Bức thư có đoạn nói rằng ông Guterres có thành kiến với Israel và lời kêu gọi ngừng bắn thực chất là kêu gọi duy trì quyền cai trị của Hamas ở Gaza.

Trước đó, ngày 15/11, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel tạm dừng bắn vì lý do nhân đạo và kêu gọi thả các con tin do Hamas bắt giữ. Một thỏa thuận ngừng bắn đã diễn ra khoảng một tuần sau đó, nhưng giao tranh lại tiếp tục vào ngày 1/12 khi các bên không thống nhất được về việc gia hạn ngừng bắn.

Trong khi đó, ngày 6/12, Cao ủy nhân quyền LHQ Volker Turk cho biết người dân Palestine ở Dải Gaza đang sống trong cảnh kinh hoàng tột độ, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn khẩn cấp.

Quan chức LHQ nhấn mạnh tình cảnh này hoàn toàn có thể dự đoán và tránh được. Ông kêu gọi các bên dừng mọi hành động gây hấn, trả tự do cho tất cả con tin. Cách duy nhất để chấm dứt thảm kịch là dừng chiếm đóng và thực thi giải pháp hai nhà nước.