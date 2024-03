Nữ runner Huỳnh Thị Tuyết Hương truyền cảm hứng chiến thắng bệnh ung thư

Ngày 9.2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC02 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(GLO)- Chiều 2-2, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức trận đấu chung kết giữa 2 đội thị trấn Phú Túc và Công an huyện, đồng thời bế mạc Giải Bóng chuyền nam truyền thống mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.

(GLO)- Đang ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, anh Đào Quốc Việt (SN 1991, tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) không may bị tai nạn phải cắt bỏ 2 cánh tay. Bằng ý chí và nghị lực cùng niềm đam mê chạy bộ, anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tự mình mở ra cánh cửa tương lai.

(GLO)- Tối 21-12, tại sân bóng K3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá nam 7 người thị xã An Khê năm 2023.