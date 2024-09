Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến, nhiều tiện ích

Chị Nguyễn Thị Thương (làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai) vừa nghỉ việc tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Chăn nuôi Minh Thành (tỉnh Tây Ninh). Trong thời gian chờ tìm việc mới, chị Thương đã truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi lập tài khoản, chị dễ dàng thực hiện các bước đăng nhập, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Vì nhà xa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nên tôi tìm hiểu và được biết có thể giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tôi chỉ mất khoảng 20 phút để thực hiện việc nộp hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ, tôi được các ngành liên quan giải quyết đúng theo thời gian quy định. Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 67 tháng, được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 5 tháng, mỗi tháng hưởng trợ cấp hơn 3 triệu đồng”-chị Thương cho hay.

Tương tự, anh Nguyễn Hữu Danh (thôn An Xuân, xã Xuân An, thị xã An Khê) cũng gặp thuận lợi khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Anh Danh cho biết: Đầu tháng 8-2024, anh nghỉ việc tại Công ty TNHH CJ Vina Agri-Chi nhánh Bình Định và nộp hồ sơ xin việc tại một số doanh nghiệp nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

“Tôi gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và được nhân viên ở đây hướng dẫn các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ được hướng dẫn tận tình nên tôi dễ dàng thực hiện các thủ tục tại nhà và đã được giải quyết chế độ đúng theo quy định”-anh Danh nói.

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Để người lao động nắm bắt cách thức thực hiện, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đăng nhập và thực hiện các bước nộp hồ sơ.

Từ tháng 1 đến tháng 7-2024, toàn tỉnh có 808 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, kết quả giải quyết đạt 100%. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đã giúp người lao động tiết kiệm chi phí, thời gian; đồng thời, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin thị trường lao động và tư vấn giới thiệu việc làm.

Việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến đã mang đến nhiều tiện ích cho người lao động. Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nguyễn Thị Hương, trong quá trình giải quyết, đơn vị còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, một số trường hợp người lao động có thông tin về họ tên, quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến Cổng dịch vụ công quốc gia không trùng khớp, nhất là lao động người dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân vì phần lớn lao động khi khai thông tin và chụp ảnh gửi hồ sơ đính kèm trên Cổng dịch vụ công quốc gia chưa đúng hoặc hình chụp bị mờ; chưa có sự đồng bộ dữ liệu giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với bảo hiểm xã hội của Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng... Ngoài ra, hiện chưa có quy trình, hướng dẫn về việc lưu trữ hồ sơ điện tử của người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

“Đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để kiến nghị Cục Việc làm sớm tháo gỡ những khó khăn trên. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường giải quyết việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền trên website, Zalo, Facebook và hỗ trợ tư vấn trực tiếp qua số điện thoại của Trung tâm (0269 3823467) để có thêm nhiều người lao động được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh cũng cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa để giúp người lao động thực hiện đúng các bước nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp”-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông tin thêm.