Những bông hoa trong vườn Bác - Bài cuối: Khổ luyện thành tài

Vượt khó

Tôi có dịp trò chuyện với Nguyễn Trọng Dũng - Vận động viên bộ môn Lặn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An sau khi anh kết thúc giờ tập luyện buổi sáng. Nhiều năm qua, Dũng là cái tên tiêu biểu nhất của thể thao Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung khi anh đã giành 26 Huy chương Vàng và hàng chục Huy chương Bạc, Đồng ở các giải đấu Quốc gia, Sea Games và thế giới về bộ môn Lặn. Nguyễn Trọng Dũng cho biết, ngoài tham gia tập luyện, thi đấu cho đoàn Nghệ An, anh còn là sinh viên năm 2 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nên từ nhỏ đã được thỏa thích bơi lội trên dòng sông Lam. Nhưng đến với môn Lặn lại là một sự tình cờ và may mắn. Còn nhớ, năm 2015, tôi học lớp 6, thầy giáo thể dục có hỏi cả lớp về việc có ai đăng ký thi tuyển làm vận động viên Bơi, Lặn hay không? Sau đó, tôi tham gia tuyển chọn và được tuyển nhờ thể hình to cao và có tố chất hơn các bạn cùng trang lứa”, Dũng chia sẻ.

Nói về quá trình tập luyện và trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Nguyễn Trọng Dũng cho hay: “Chân ướt chân ráo xuống thành phố tập luyện vào những ngày hè oi ả, bể bơi không có mái che, nước nóng rát, lại tập liên tục từ sáng đến tối khiến thể lực tôi hao mòn. Chỉ trong một mùa hè mà tôi đã sụt 10kg, bà con hàng xóm còn không nhận ra là tôi nữa. Cường độ tập luyện cùng các yếu tố kỹ thuật chuyên môn khiến tôi gặp chấn thương liên tục ở đùi, bụng, lưng, phải đến bệnh viện điều trị, thậm chí tôi đã nghĩ chuyện bỏ cuộc. Nhưng có hậu phương vững chắc là bố, mẹ cùng thầy giáo Hồ Phi Lược - Huấn luyện trưởng bộ môn Lặn luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, động viên lúc tôi chán nản. Nhà cách trung tâm hơn 20km, sáng đi, tối về, tôi quyết tâm trở lại với mong muốn không phụ lòng gia đình và thầy giáo. Đại dịch COVID -19 bùng phát, tôi ở lại trung tâm luôn, đây cũng là khoảng thời gian tôi được thầy giáo tăng cường tập, chỉnh sửa kỹ thuật. Kể từ đó, tôi đã hoàn thiện và phát triển, có được thành tích như ngày hôm nay”.

Năm 2017, tại Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia, Dũng giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng. Năm 2018, tại Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ Quốc gia, Dũng giành được 5 Huy chương Vàng; 1 Huy chương Bạc; 1 Huy chương Đồng. Năm 2019, ở Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia 2019, Dũng giành được 1 Huy chương Đồng. Năm 2021, Dũng đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng ở Giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia; Đoạt 2 Huy chương Vàng ở giải Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia năm 2022.

Vươn ra biển lớn

Sự cố gắng không mỏi mệt của Nguyễn Trọng Dũng đã giúp anh được chọn vào đội hình đi thi đấu Giải Lặn cúp thế giới 2022 tại Thái Lan. Dũng cho biết: “Lần đầu thi đấu quốc tế, các thầy cũng không đặt nặng thành tích cho tôi, chỉ mang tính cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Nhìn vận động viên các nước mà tôi choáng ngợp, họ to cao, mình chỉ đứng ngang vai họ thôi. Nhưng khi vào thi đấu tôi không quan tâm hay lo lắng gì nữa. Bước vào nội dung thi đấu cự ly 400m, tôi giành được Huy chương Bạc, điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi tiếp tục thi đấu ở cự ly 200m. Băng băng về đích, tôi vượt qua đối thủ và giành Huy chương Vàng. Hãnh diện khi nhận huy chương nhưng tôi biết, tôi còn một cự ly thi đấu đồng đội nữa, bản thân cần tập trung. Tôi cùng 3 đồng đội họp bàn chiến thuật và được phân chia ở phần thứ 2 tăng tốc, sự đoàn kết và cố gắng của cả đội đã mang về Huy chương Vàng ở nội dung này”.

Tháng 12/2022, Nguyễn Trọng Dũng lại khiến cho người hâm mộ nhớ đến tên mình khi anh xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 400m và 1.500m; 1 Huy chương Bạc ở cự ly 200m tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9. Dũng cho hay: “Trước khi thi đấu, tôi tâm lý lắm, lo sợ mình thực hiện sai điều gì là không sửa chữa được nữa. Đại hội 4 năm tổ chức một lần nên tôi cẩn thận sửa soạn từng chút một. Thi đấu cự ly 400m, vừa ngoi đầu lên khỏi nước, thầy Hồ Phi Lược chạy đến hô to “Phá kỷ lục rồi, phá kỷ lục rồi Dũng ơi”, cảm xúc vỡ òa, tôi bật khóc. Tiếp tục đoạt Huy chương Vàng ở cự ly 1.500m, thầy Lược hô tiếp “lại phá kỷ lục rồi Dũng ơi”. Tôi không ngờ mình lại phá được kỷ lục của các anh, chị trước đó, thậm chí hơn mấy giây”.

Năm 2023, là năm thành công rực rỡ của chàng trai trẻ xứ Nghệ. 11 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng giúp cho bảng thành tích của Nguyễn Trọng Dũng thêm đồ sộ. Đặc biệt, tại Sea Games 32, Dũng đã 2 lần đứng trên bục cao nhất nhìn cờ Tổ quốc tung bay và hát vang quốc ca. Với những thành tích đó, Nguyễn Trọng Dũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3. “Nhận được tin tôi có trong danh sách khen thưởng, tôi hét toáng lên vì sung sướng, báo ngay cho bố, mẹ và thầy, cô. Tôi biết bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh hiệu cao quý đó, không được để cảm xúc lên cao quá rồi mình chễm chệ và không cố gắng nữa. Dự định của tôi sau này sẽ trở thành một huấn luyện viên bộ môn Lặn”, Dũng nói.

Nhớ lại khoảnh khắc mang lá cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, nhận Huy chương Vàng nơi nước bạn, Nguyễn Trọng Dũng không giấu nổi xúc động. “Lời quốc ca vang lên cũng là lúc lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay, tôi tự hào khi mang vinh quang về cho nước nhà. Tôi hát quốc ca thật to, đó là lòng tự tôn, là bản lĩnh, là khát khao chiến thắng”, Dũng chia sẻ.