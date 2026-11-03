(GLO)- Trong 2 ngày 2 và 3-11, tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình “Đam San - Hành trình di sản”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức khai mạc lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm với 20 học viên.

Du khách được hướng dẫn thực hành một số nhạc cụ tại 6 không gian trải nghiệm. Ảnh: Chu Hằng

Đồng thời ra mắt mô hình “Đam San-Hành trình di sản” với 6 không gian trải nghiệm, gồm: Đến với cộng đồng, Nghe nghệ nhân kể chuyện, Chạm vào di sản, Trải nghiệm cùng nghệ nhân, Không gian cồng chiêng và Đêm di sản.

Các không gian trải nghiệm được bố trí theo từng chủ đề, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai. Du khách được trực tiếp tham gia các hoạt động cùng nghệ nhân. Từ nghe kể chuyện sử thi, thực hành dệt thổ cẩm đến chế tác nhạc cụ tre nứa, học đánh cồng chiêng và xoang.

Đáng chú ý, không gian cồng chiêng có sự tham gia trình diễn của đội chiêng thanh niên, tạo cơ hội để thế hệ trẻ giới thiệu di sản dân tộc đến du khách. Điểm nhấn của chương trình là “Đêm di sản”, nơi nghệ nhân, người dân và du khách cùng giao lưu cồng chiêng, múa xoang, thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Quang cảnh chương trình "Đam San – Hành trình di sản". Ảnh: Chu Hằng

Trong ngày 3-11, chương trình tiếp tục với hoạt động phục dựng lễ mừng lúa mới, giới thiệu những nét văn hóa gắn với đời sống sản xuất và tín ngưỡng truyền thống của người Jrai.

Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026, mang đến cho du khách cơ hội trực tiếp khám phá, trải nghiệm di sản văn hóa của đồng bào Jrai.