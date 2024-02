“Nhà Bác Hồ” ở Gia Lai

(GLO)- Với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2023, Công an huyện là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.