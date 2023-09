Người Mường ở Gia Lai đón Tết Độc lập

Trước ngày diễn ra Tết Độc lập, chúng tôi về thôn 6 xã Ia Piơr. Ban Nhân dân thôn đã huy động thanh niên, phụ nữ quét dọn, chỉnh trang đường sá, cảnh quan và treo cờ hoa rực rỡ khắp các ngả đường, ngõ xóm.

Ngay từ sáng sớm ngày 2-9, những chiếc bánh chưng, những mâm xôi được nhà nhà bày biện thật đẹp; nhiều nhà cũng đã mổ xong heo để chuẩn bị mâm cỗ đón Tết. Sau đó, bà con các dân tộc anh em gồm: Kinh, Mường, Tày, Nùng, Thái, Dao, Jrai và Ê-Đê cùng về hội trường và sân bóng của thôn để giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu các trò chơi truyền thống như nhảy sạp, múa xòe…

Bà Bùi Thị Hiên từ quê hương ở tỉnh Hòa Bình vào đây lập nghiệp năm 1994 chia sẻ: “Ngày Tết Độc lập 2-9 không chỉ ở quê mà ở đây đều rất vui, không khí nhộn nhịp, mọi người gặp gỡ, uống với nhau ly rượu, chúc mừng nhau mọi điều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống”.

Còn gia đình cựu chiến binh Đỗ Văn Thứ đang hối hả dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị gà, lợn và cùng giã bánh dày… để đón con cháu ở nơi xa về đoàn tụ, cùng ăn Tết Độc lập. Ông Thứ bày tỏ: “Là người vào sinh ra tử qua cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc nên tôi càng thấy được giá trị lớn lao của độc lập, tự do. Chính vì vậy, khi có được cuộc sống khá giả, ổn định như ngày hôm nay, tôi càng trân quý. Sau bữa cơm đoàn viên mừng Tết Độc lập, câu chuyện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, được tôi kể lại cho các thành viên trong gia đình để nhắc nhớ và giáo dục con cháu về giá trị lịch sử, khí thế hào hùng của ngày Quốc khánh 2-9”.

Mọi ngả đường ở thôn 6 ngày này đều rực rỡ cờ hoa, sắc màu văn hóa các dân tộc. Bà Hà Thị Thắm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 6-cho biết: Thôn 6 hiện có 213 hộ, gần 1.000 người thuộc 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. “Trước đây, việc ăn Tết Độc lập chỉ với người Mường thì vài năm trở lại đây đã được cộng đồng các dân tộc anh em trong thôn cùng tổ chức. Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình tưởng nhớ tổ tiên, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để đất nước được độc lập, tự do, mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hạnh phúc”-bà Thắm chia sẻ.

Ông Đinh Công Thiển-Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 6-cho hay: Tết Độc lập với người dân chúng tôi quan trọng lắm. Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà mổ heo, mổ gà để thết đãi anh em, con cháu. Những người con đi làm xa về được bố mẹ ưu tiên nấu những món ngon truyền thống và mời họ hàng, làng xóm đến chung vui. “Bên cạnh bàn thờ tổ tiên, ngày Tết Độc lập, quan trọng nhất là bàn thờ Bác Hồ. Đúng ngày 2-9, chúng tôi thường kính dâng lên 1 mâm xôi, cỗ cúng. Sau đó, thắp nhang và báo công với Bác về những kết quả mà gia đình, con cháu và xóm làng đã đạt được trong năm qua”-ông Thiển xúc động nói.

Đến với thôn 6 những ngày này, mọi người đều cảm nhận được không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập. Dù bận rộn với công việc đồng áng, song từ ngày 1 đến hết 2-9, mọi người đều gác công việc lại để cùng nhau đón Tết Độc lập trong niềm vui, hạnh phúc. Bà Mùi Thị Đào-Chi Hội trưởng phụ nữ thôn 6-bộc bạch: “Trước ngày Tết Độc lập, chị em trong thôn phân công theo nhóm, mỗi người một nhiệm vụ để dọn dẹp vệ sinh quang cảnh đường thôn, tập văn nghệ. Đúng ngày Tết, chị em biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao để ngày Tết thêm vui tươi”.

Trao đổi với P.V, ông Hà Văn Tin-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr-cho biết: Thôn 6 có vị trí nằm ở trung tâm xã. Giờ đây, không chỉ với người Mường mà cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống trong thôn đều trân trọng giá trị của độc lập tự do mà Đảng, Bác Hồ và cha ông mang lại. Vì vậy, mấy năm nay, ngày Quốc khánh 2-9, tất cả người dân thôn 6 lại hân hoan đón Tết Độc lập. Nhà nào cũng chuẩn bị mâm cơm, gói bánh cổ truyền dâng lên bàn thờ tổ tiên có treo ảnh Bác Hồ-nơi trang trọng nhất để nhớ mãi về Mùa thu độc lập ấy và cầu mong ấm no, hạnh phúc đến với mỗi nhà. “Đây là nét đẹp văn hóa từ quê hương Hòa Bình được bà con mang vào đây và giữ gìn đến nay. Thông qua tổ chức vui đón Tết Độc lập hàng năm, người Mường và anh em các dân tộc ở địa phương bày tỏ sự trân quý giá trị của độc lập, tự do, tiếp tục cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu đất nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”-ông Tin nói.

Còn Bí thư Chi đoàn thôn 6 Đinh Ngọc Sáu cho hay: “Lịch sử lùi xa, nhưng giá trị của độc lập, tự do lại càng được khẳng định. Qua những bài học, những câu chuyện kể lại, tôi đã hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, hiểu hơn lời dạy của Bác Hồ về dựng nước và giữ nước. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn tôi tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, tham gia các hoạt động vì cộng đồng, vì đất nước. Đó chính là lòng yêu nước”.