Nghịch lý trong nguồn nhân lực ngành Bất động sản

Trong tháng 7 năm 2023, tại Lâm Đồng đã xảy ra trượt lở đất ở TP.Đà Lạt, sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc. Ở cả 2 nơi, trượt lở đất đều rất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, gây tâm lý hoang mang, bất an trong xã hội.

(GLO)- Tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) các phường, xã xây dựng đang được nhân rộng như một trong những giải pháp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận (TPHCM) dự kiến phải sáp nhập trong ba năm tới do không đảm bảo tiêu chí diện tích và dân số. Người dân đặt câu hỏi được lợi gì từ việc sáp nhập các quận, còn chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ chứ không nên máy móc.

Liên tiếp xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, làm chết 6 người ở Lâm Đồng chỉ trong vòng vài tháng qua. Và mới nhất, hôm qua (30.7) là 4 người, trong đó có 3 sĩ quan Công an đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân trực tiếp là do mưa lớn, xảy ra cực đoan tại một số điểm có nền đất yếu. Nhưng cái gốc của vấn nạn này là do mất rừng...