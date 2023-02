Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 66% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, với giá trị ước đạt hơn 2.971 tỷ đồng (đạt 15,25% kế hoạch và tăng 18,58% so với cùng kỳ); công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt hơn 1.473 tỷ đồng (đạt 12,49% so với kế hoạch và tăng 5,83% so với cùng kỳ); công nghiệp khai khoáng ước đạt hơn 32,5 tỷ đồng (đạt 14,14% so với kế hoạch và tăng 14,4% so với cùng kỳ); cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt hơn 21 tỷ đồng (đạt 19,83% so với kế hoạch và tăng 4,91% so với cùng kỳ).

Một số sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực như đường tinh chế, chè, tinh bột sắn, sữa, nước ép trái cây, phân vi sinh… đều có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu khả quan để ngành công nghiệp chế biến tạo đà tăng trưởng mạnh trong năm nay với mục tiêu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 19.483 tỷ đồng (tăng 12,3% so với năm 2022).

V.T