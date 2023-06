Một phát hiện mới, đã được trình bày hôm 4.6 tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ tại Chicago (Mỹ) và được công bố đồng thời trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, cho thấy một loại thuốc của AstraZeneca, có khả năng giảm một nửa số ca tử vong do ung thư phổi.