Không phải bất kỳ loại ca cao hay bột ca cao nào cũng mang lại những tác dụng có lợi cho đường huyết. Tiến sĩ Avigdor Arad - giảng viên y học tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai, Thành phố New York (Hoà Kỳ) cho biết, phải là bột ca cao hoặc ca cao không đường 100%.

Ca cao không đường hoặc bột ca cao cũng có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Khi lượng đường trong máu quá cao, các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường có thể xảy ra.

Kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu là nền tảng của việc chăm sóc bệnh tiểu đường. Mục tiêu là giữ cho lượng đường trong máu ở mức khoảng 80 đến 130 mg/dl máu trước bữa ăn và dưới 180mg/dl khoảng hai giờ sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng, ăn một lượng nhỏ ca cao mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và kháng insulin.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh vào tháng 5.2016 cũng cho thấy, những người sử dụng một ít ca cao mỗi ngày cho thấy giảm tình trạng kháng insulin cũng như cải thiện men gan.

Bên cạnh đó, socola đen chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là flavanol có thể làm giảm huyết áp, cải thiện mức cholesterol trong máu và tăng tính đàn hồi của mạch máu.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, huyết áp cao và cholesterol, cùng với lưu lượng máu giảm do các mạch bị co lại, là những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim. Hiệp hội chỉ ra rằng, điều này rất quan trọng vì những người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp 2 đến 4 lần so với những người không mắc bệnh tiểu đường.