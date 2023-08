Loại rau được CDC Mỹ xếp hạng giàu dinh dưỡng nhất

Theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, xà lách xoong là loại rau giàu dinh dưỡng nhất.

Nghiên cứu của CDC Mỹ đã kiểm tra 17 dưỡng chất, bao gồm hàm lượng kali, chất xơ, protein, canxi... của 41 loại "rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất". Kết quả đã xác định xà lách xoong chiếm vị trí số 1 - với số điểm tuyệt đối 100/100, theo chuyên trang sức khỏe Good And Well.

Top 5 bảng xếp hạng của CDC Mỹ gồm:

Hạng 2: Cải thảo 91,99 điểm

Hạng 3: Cải cầu vồng 89,27 điểm

Hạng 4: Củ dền 87,08 điểm

Hạng 5: Rau bó xôi 86,43 điểm.

Điều gì mang lại vị trí quán quân cho xà lách xoong?

1. Giảm nguy cơ phát triển ung thư

Xà lách xong chứa lượng lớn chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại thiệt hại do "các gốc tự do" gây ra. Sự mất cân bằng giữa gốc tự do và chất chống oxy hóa có thể đóng vai trò trong sự phát triển của ung thư, theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Cô Frances Largeman-Roth, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Mỹ, cho hay: Xà lách xoong có chứa isothiocyanates, có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất gây ung thư tiềm ẩn.

Cô Frances Largeman-Roth giải thích isothiocyanate có khả năng làm giảm sự kích hoạt và tăng cường giải độc các chất gây ung thư, theo Good And Well.

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuyên gia dinh dưỡng Vandana Sheth ở Mỹ cho biết: Xà lách xoong hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nó cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nhờ hàm lượng cao các khoáng chất, gồm canxi, kali, magiê và nitrat, xà lách xoong có thể giúp điều hòa huyết áp.

3. Tăng cường sức khỏe của xương

Theo chuyên gia Sheth, xà lách xoong với hàm lượng vitamin K cao, kết hợp với mức canxi cao có thể giúp tăng cường sức khỏe của xương.

4. Tăng cường sức khỏe cho mắt

Chuyên gia Sheth cho hay: Xà lách xoong cũng giúp ích cho mắt nhờ hàm lượng carotenoid và vitamin C cao.

Một chén xà lách xoong xắt nhỏ chứa 15 mg vitamin C, và tới 649 mg beta-carotene, chất chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe của mắt, theo Good And Well.