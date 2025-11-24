Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Theo LĐBĐVN, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã phải hứng chịu lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu trên diện rộng, gây chia cắt giao thông và thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Những diễn biến phức tạp của thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, cơ sở vật chất và các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.

LĐBĐVN gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 50 triệu đồng cho Gia Lai nhằm chia sẻ khó khăn sau mưa lũ. Trong ảnh: Đoàn công tác của LĐBĐ Việt Nam làm việc với LĐBĐ Bình Định (cũ) vào tháng 8. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trong thư, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các câu lạc bộ bóng đá của tỉnh đang đối mặt.

LĐBĐVN tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng tỉnh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cột đồng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai sẽ sớm đạt được kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân và đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với phong trào bóng đá địa phương, LĐBĐVN hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để Liên đoàn Bóng đá tỉnh phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định hoạt động chuyên môn.