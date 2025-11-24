Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Theo LĐBĐVN, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đã phải hứng chịu lũ dâng nhanh, sạt lở đất, ngập sâu trên diện rộng, gây chia cắt giao thông và thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Những diễn biến phức tạp của thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, cơ sở vật chất và các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh.

lien-doan-bong-da-viet-nam1.jpg
LĐBĐVN gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 50 triệu đồng cho Gia Lai nhằm chia sẻ khó khăn sau mưa lũ. Trong ảnh: Đoàn công tác của LĐBĐ Việt Nam làm việc với LĐBĐ Bình Định (cũ) vào tháng 8. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Trong thư, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và các câu lạc bộ bóng đá của tỉnh đang đối mặt.

LĐBĐVN tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng tỉnh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cột đồng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai sẽ sớm đạt được kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống nhân dân và đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với phong trào bóng đá địa phương, LĐBĐVN hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để Liên đoàn Bóng đá tỉnh phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định hoạt động chuyên môn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Thể thao

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Shorts Video

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

Thể thao

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

Thể thao

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

Thể thao

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null