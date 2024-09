Lãnh tụ tối cao Iran họp khẩn sau khi Israel tấn công thủ lĩnh Hezbollah

Các quan chức Israel và Mỹ hôm 27.9 nói rằng quân đội Israel đã phá hủy một số tòa nhà dân cư trong cuộc không kích vào Li Băng cùng ngày. Hiện chưa rõ liệu ông Nasrallah có ở một trong những tòa nhà đó khi vụ không kích xảy ra hay không.

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cho hay đánh giá ban đầu của cơ quan tình báo Israel là ông Nasrallah đã thiệt mạng, nhưng họ cảnh báo rằng đánh giá đó chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói với Reuters rằng ông Nasrallah còn sống và Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng đưa tin ông ấy vẫn an toàn. Một quan chức an ninh cấp cao của Iran thì nói với Reuters rằng Tehran đang kiểm tra tình trạng của ông Nasrallah.

Sau khi biết rằng Israel đã nhắm mục tiêu vào ông Nasrallah, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tối 27.9 đã triệu tập Hội đồng Quốc gia Tối cao tới cuộc họp khẩn cấp tại nhà ông, theo The New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran biết rõ về cuộc họp đó.

Đây là lần đầu tiên ông Khamenei triệu tập Hội đồng Quốc gia Tối cao cho một cuộc họp khẩn cấp kể từ ngày 31.7, khi Israel bị tố ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran, theo The New York Times.

Cuộc họp nói trên diễn ra khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel, gọi đây là "tội ác chiến tranh không thể phủ nhận" mà không nêu tên ông Nasrallah. "Iran sẽ theo dõi tội ác mới nhất của Chủ nghĩa phục quốc Do Thái và sát cánh cùng người dân Li Băng cũng như lực lượng kháng chiến", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các quan chức Iran bày tỏ lo ngại rằng việc Hezbollah không đưa ra tuyên bố nào về tình trạng của ông Nasrallah sẽ mang đến tin xấu, theo 3 quan chức Iran nói trên. Iran cũng yêu cầu Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, diễn đàn của các nước Hồi giáo, họp khẩn cấp để thảo luận về vụ tấn công nhắm vào ông Nasrallah.

Vào lúc nửa đêm, truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh nhiều người ủng hộ chính phủ Iran đã biểu tình tại Quảng trường Palestine ở thủ đô Tehran, vẫy cờ Palestine và cờ vàng của Hezbollah trong lúc hô vang "trả thù, trả thù".

Khoảng 1 giờ sáng 28.9 ở Iran, truyền hình nhà nước Iran còn đưa các quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự lên sóng để trấn an khán giả rằng Hezbollah sẽ sống còn ngay cả khi những thủ lĩnh cấp cao nhất của tổ chức này bị giết, theo The New York Times.

Khi đánh giá cách đáp trả Israel, Iran phải đối mặt với một vấn đề quen thuộc là làm thế nào để thiết lập khả năng răn đe mà không khuyến khích chiến tranh tổng lực, theo The New York Times. Giới phân tích cho rằng việc nhắm mục tiêu vào ông Nasrallah đã làm leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran cũng như các lực lượng dân quân có liên kết với Iran lên mức nguy hiểm hơn.

Giới phân tích nhận định cho đến nay, Iran vẫn kiềm chế không để Israel lôi kéo mình vào một cuộc chiến tranh mở. "Quan điểm của Iran dường như là nếu muốn chiến tranh, Israel sẽ đạt được điều đó vào thời điểm Iran lựa chọn", ông Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (Bỉ) bình luận, theo The New York Times.

Theo Văn Khoa (TNO)