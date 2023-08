Ký ức hãi hùng của 4 người đàn ông bị bán cho tàu cá trên biển

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tạm bợ, anh Siu Thel (SN 1981, làng Tok Roh, xã Ia Blang) cho biết: Năm 2000, anh lập gia đình. Sau đó, vợ chồng anh lần lượt sinh 4 đứa con. Gia đình chỉ có nửa sào ruộng nên vợ chồng anh chủ yếu đi làm thuê để trang trải cuộc sống, lo chuyện học hành cho các con. Chật vật với miếng cơm, manh áo, nhiều lúc, vợ chồng anh thấy chán nản khi nghĩ đến tương lai.

Cuối tháng 12-2022, một người đàn ông tên Thắng (chưa rõ lai lịch) tìm đến nhà anh Thel giới thiệu là đang tìm người làm công việc lựa cá trên biển ở tỉnh An Giang. Người này thuyết phục và hứa hẹn với anh làm ngày 8 tiếng đồng hồ, thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Tin tưởng, anh Thel cùng 3 người đàn ông khác gồm: Siu Phe (SN 1995, cùng làng), Đinh Nổ (SN 1986) và Rmah Phan (SN 1998, cùng ở làng Queng Mép, xã Dun) đồng ý rồi khăn gói rời làng.

Theo anh Thel, ngày 27-12-2022, một người đàn ông tên Văn Hữu Bộ (chưa rõ lai lịch) từ An Giang thuê xe khách 16 chỗ lên tận Chư Sê chở 4 người xuống TP. Vũng Tàu. Sau đó, ông Bộ tiếp tục thuê xe taxi chở nhóm của anh Thel đi An Giang. Sau 10 ngày ở trọ, ông Bộ giao nhóm anh Thel cho một chủ tàu cá người địa phương. Ngày 7-1-2023, tàu cá ra khơi. Do chưa từng đi biển nên nhóm anh Thel thường xuyên bị say sóng. Những ngày đầu, các anh không thể làm việc và ăn cơm được nhưng chủ tàu cá vẫn ép buộc làm việc cật lực.

“Công việc của chúng tôi là thả lưới, lựa cá. Tuy nhiên, do chưa quen đi biển nên mọi người làm việc chậm chạp, liên tục bị chủ tàu chửi mắng, đánh đập. Ngoài ra, do say sóng, nhiều lúc, 4 anh em phải lấy dây tự trói tay vào tàu sợ bị rớt xuống biển. Có hôm lưới kéo lên bị rách, chủ tàu bắt chúng tôi phải ngồi vá lại”-anh Thel kể.

Còn anh Đinh Nổ thì cho biết: Năm 2020, sau khi vợ qua đời, anh một mình nuôi đứa con 8 tuổi. Do không có ruộng rẫy nên anh phải làm thuê kiếm sống. Vì vậy, khi được giới thiệu công việc trên tàu cá với mức thu nhập ổn định, anh không chút phân vân để con thơ cho mẹ già trông coi rồi khăn gói vào An Giang làm việc, mong cuộc sống khấm khá hơn. Tuy nhiên, sau đó là quãng thời gian anh phải chịu đựng công việc nặng nhọc giữa muôn trùng sóng nước.

Theo anh Nổ, từ ngày ra khơi đánh cá, nhóm của anh chưa nhận được đồng lương nào. “Lúc dụ đi biển, ông Bộ cam kết 1 ngày làm 8 tiếng đồng hồ, trong thời gian 3 tháng thôi. Nhưng khi lên tàu, cả 4 anh em chúng tôi phải làm quần quật mỗi ngày hơn 10 giờ, có khi làm cả đêm tới sáng. Ngoài 4 anh em chúng tôi, trên tàu còn có 17 người khác làm công việc tương tự. Trong tàu luôn có người giám sát nên chúng tôi phải làm việc cật lực. Thậm chí khi làm việc, chúng tôi còn bị đánh đập, chửi bới mà không cần lý do. Ngày 12-4-2023, tàu vào bờ để bán cá và tiếp nhiên liệu. Khi chúng tôi hỏi tiền công thì mới biết chủ tàu cá đã đưa cho “cò” trước đó. Ông Bộ đã ăn chặn công sức lao động của chúng tôi”-anh Nổ buồn bã cho hay.

Đến bây giờ, anh Siu Phe vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại chuyện bị các đối tượng lừa gạt. Anh Phe kể: Sau khi được giới thiệu việc làm với mức lương hấp dẫn, anh quyết định tha hương để có tiền sửa chữa lại căn nhà và mua đất sản xuất. “Sau khi biết bị lừa gạt, chúng tôi quay lại nhà trọ cũ để nhờ giúp đỡ. Cảm thương trước hoàn cảnh của chúng tôi, có người hỗ trợ 4 anh em mỗi người 1 triệu đồng mua vé xe về địa phương. Mọi người trong làng đều nghĩ chúng tôi đã mất tích. Vì vậy, khi thấy chúng tôi trở về, ai cũng bất ngờ và vui mừng”-anh Phe tâm sự.

Theo Đại úy Trịnh Xuân Thắng-Phó Trưởng Công an xã Ia Blang: Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Công an xã đã báo cáo sự việc cho Công an huyện và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh). Đồng thời, đơn vị đã hướng dẫn các trường hợp viết đơn gửi cơ quan chức năng nơi xảy ra vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền.

“Ngày 9-8 vừa qua, Công an xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm vững phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Chúng tôi tuyên truyền người dân khi đi lao động phải ký hợp đồng và có xác nhận của chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động”-Đại úy Thắng thông tin.

Còn ông Đặng Ngọc Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blang thì cho biết: “Ngay sau khi nắm thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên ổn định tâm lý các trường hợp. Chúng tôi chỉ đạo Công an xã hỗ trợ các thủ tục hồ sơ liên quan để trình báo Công an huyện, Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”.