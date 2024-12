Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Chư Pưh khóa X thông qua 16 nghị quyết

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (23 và 24-12). Các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Xuân Hải-nguyên Chánh Thanh tra huyện do nghỉ hưu theo chế độ và bà Đinh Thị Hoan-nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện vì đã được bố trí công việc khác.

Quang cảnh kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Chư Pưh khóa X. Ảnh: M.H

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện; tình hình kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2024 cũng như nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2025.

Theo đó, một số kết quả nổi bật của huyện trong năm 2024 được đánh giá cao như: giá trị sản xuất tăng 8,79% so với năm 2023, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người/năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định…

Tại kỳ họp, UBND huyện cũng đã báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định; đồng thời, thông qua 16 nghị quyết quan trọng trong triển khai nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.